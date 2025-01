Debatte um "Kugelbomben" Immer mehr Sprengkraft - mit verheerenden Folgen Stand: 02.01.2025 12:14 Uhr

Durch selbstgebaute Sprengkörper und "Kugelbomben" gab es in der Silvesternacht schwere Schäden. Mehrere Menschen starben oder wurden lebensbedrohlich verletzt. Politik und Polizei fordern Konsequenzen.

Berlin-Schöneberg, 01:30 Uhr in der Neujahrsnacht: Eine heftige Detonation bringt massenhaft Fenster zu Bruch, viele Häuserfassaden werden schwer beschädigt, fünf Menschen verletzt.

Nach der Explosion - offenbar ausgelöst durch eine sogenannte Kugelbombe - sind der Berliner Feuerwehr zufolge 36 Wohnungen vorerst unbewohnbar. Ein Sprecher der Feuerwehr vergleicht die Szene mit einem Schlachtfeld, Anwohner sprechen von "bürgerkriegsähnlichen Zuständen".

"Kugelbomben" sind wegen ihrer hohen Explosionskraft hierzulande eigentlich nicht für den Allgemeingebrauch zugelassen, sondern nur für professionelle Großfeuerwerke. Polizei und Rettungskräfte beobachteten an Silvester jedoch den vermehrten Einsatz illegaler Feuerwerkskörper in deutschen Städten, vor allem in Berlin.

Insgesamt gab es zum Jahreswechsel in Deutschland fünf Tote durch das Zünden von Böllern - drei davon offenbar durch selbstgebaute, illegale oder nicht frei verkäufliche Sprengkörper.

Polizei fordert Grenzkontrollen

"Jungen Männern reicht es eben nicht mehr, dass es die Wunderkerze ist. Es ist auch nicht mehr der legale Böller," sagte Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Vielmehr würden nun selbstgebaute Sprengsätze und "Kugelbomben" gezündet und in Menschenmengen geschmissen, sagte er bei tagesschau24. Es müssten immer größere Explosionen sein, immer mehr Sprengkraft.

Unter anderem in Berlin, München, Köln, Leipzig und Hamburg habe es auch Angriffe auf Feuerwehr und Polizei gegeben, teils mit solchen Feuerwerksköpern. Oft kämen diese Sprengkörper aus dem Ausland. Deshalb müsse man nun über Grenzkontrollen nachdenken, sagte der GdP-Vorsitzende. "Fünf Tote - das darf nicht sein und das muss uns doch zu denken geben."

Berliner CDU: Illegale Einfuhr unterbinden

Auch der innenpolitische Sprecher der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, Burkhard Dregger, forderte schärfere Grenzkontrollen, um die Einfuhr von "Kugelbomben" zu verhindern. Weil diese in Deutschland nicht frei verkäuflich seien, würden sie aus Polen oder Tschechien eingeschmuggelt, sagte Dregger im RBB24 Inforadio. Mit diesen Staaten müsse man nun über Lösungen sprechen, um die illegale Einfuhr zu unterbinden.

Es handele sich nicht um Silvesterböller, mahnte Dregger. "Das ist hochgefährliches Material, und es schädigt häufig auch die Verwender dieser Kugelbomben." Dass dadurch auch Unbeteiligte verletzt werden, sei inakzeptabel.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser forderte, Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte müssten "mit aller Härte verfolgt und bestraft werden". Es habe sich gezeigt: "Der Einsatz mit starken Polizeikräften der Länder und der Bundespolizei und ein frühzeitiges konsequentes Durchgreifen sind die richtigen Mittel gegen Gewalttäter und Chaoten," so die SPD-Politikerin.

Schwerere Verletzungen durch Kugelbomben

Im BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin wurden in der Silvesternacht mehrere Menschen mit Verletzungen durch mutmaßlich illegale Böller eingeliefert. "Was wir gesehen haben, sind Verletzungen durch selbstgebastelte Feuerwerkskörper und hier insbesondere selbstgebastelte 'Kugelbomben', was wir so in der Vergangenheit auch nicht gesehen haben", sagte die Direktorin der dortigen Klinik für Hand-, Replantations- und Mikrochirurgie, Leila Harhaus-Wähner, in der ARD. Diese würden zu Verletzungen führen, die "erheblich schwerer" seien als bei Unfällen mit legalem Feuerwerk.

In Berlin gab es - zusätzlich zu der mutmaßlichen "Kugelbombe" in Schöneberg - acht Verletzte bei der Explosion eines illegalen Böllers inmitten einer Menschenmenge im Stadtteil Tegel. Laut der Feuerwehr erlitten zwei Menschen lebensbedrohliche Verletzungen, darunter auch ein Kleinkind.

In Oschatz östlich von Leipzig starb laut der Polizei ein 45-Jähriger, als er eine Großfeuerwerksbombe zündete, die in Deutschland nur mit behördlicher Erlaubnis gekauft werden darf. Eine Explosion in Hamburg tötete einen 20-Jährigen, in seinem Fall handelte es sich um einen selbstgebauten Böller.

Ein 21-Jähriger starb im Norden Brandenburgs. Der Mann habe in Kremmen offensichtlich eine "Kugelbombe" gezündet, aber keine Erlaubnis dafür gehabt, sagte ein Polizeisprecher.