Silvester in Deutschland Ein stürmischer Jahreswechsel Stand: 01.01.2025 04:08 Uhr

Mit einem bunten Feuerwerk und Partys hat Deutschland das neue Jahr begrüßt - auch wenn teilweise das Wetter nicht mitspielte. Allerdings gab es auch Tote, Verletzte und gefährliche Zwischenfälle zu beklagen.

Zehntausende haben in Berlin vor dem Brandenburger Tor mit einem Höhenfeuerwerk gemeinsam ins neue Jahr gefeiert. Zum Silvester-Showprogramm gehörten Auftritte der Rapperin Shirin David und weiterer Stars wie Maite Kelly, Bausa, Esther Graf und Peter Schilling-

Eher ruhige Lage in Berlin

Die Berliner Polizei zeigte sich mit dem Verlauf der Silvesternacht recht zufrieden. Die geplanten Konzepte, insbesondere die Böllerverbotszonen, hätten gegriffen, sagte ein Sprecher. Der südliche Teil des Alexanderplatzes etwa sei unter Kontrolle gewesen, es habe vereinzelt Platzverweise gegeben. Es seien 13 Polizeibeamte verletzt worden, darunter ein Kollege schwer, der am Bein operiert werden musste. Es gebe keine verletzten Rettungskräfte, obwohl es Beschuss mit Pyrotechnik auf Polizei- und Rettungskräfte gegeben habe.

Tote und Verletzte durch Feuerwerk

Auch an anderen Orte stiegen Raketen auf, Böller wurden gezündet. Bei Zwischenfällen gab es laut einer ersten Bilanz der Polizei Tote und Verletzte. Südwestlich von Paderborn starb ein 24-Jähriger beim Hantieren mit einem Feuerwerkskörper. Der Unfall sei vor dem Jahreswechsel am Ortsrand von Geseke geschehen, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach der Explosion eines selbstgebauten Böllers starb ein 20-Jähriger im Stadtteil Ochsenwerder. Bei Unfällen mit Feuerwerkskörpern sind in Sachsen zwei Männer ums Leben gekommen. In Oschatz östlich von Leipzig sei ein 45-Jähriger gestorben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am frühen Neujahrsmorgen. Zudem wurde laut Polizei ein 50-Jähriger in Hartha in der Nähe von Chemnitz tödlich verletzt.

In Leipzig wurden Einsatzkräfte der Polizei angegriffen.

Brände und Angriffe auf Einsatzkräfte

In mehreren Städten und Gemeinden rückte die Feuerwehr aus, um Brände zu löschen. Häuser, Garagen, Schuppen, Autos und Müllcontainer standen in Flammen. Auch Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Zudem meldete die Polizei erneut Angriffe auf Einsatzkräfte. In Köln wurden Rettungskräfte und Polizisten bei Einsätzen mit Feuerwerk beschossen worden. Nach einem Angriff auf Einsatzkräfte mit Feuerwerk brach die Feuerwehr einen Einsatz im Hamburger Stadtteil Steilshoop ab. Etwa 50 Menschen griffen im Leipziger Stadtteil Connewitz Einsatzkräfte der Polizei mit Feuerwerk und Flaschen an.

Sturmböen führten zu Absagen

Im Norden war der Start ins neue Jahr für viele stürmisch. Auf Sylt wurden die Feierlichkeiten an der Strandpromenade deswegen abgesagt. Für die Hälfte Deutschlands galt am Abend eine amtliche Warnung vor Sturmböen - von Sachsen über Thüringen nach Nordrhein-Westfalen bis hoch zur Nord- und Ostseeküste.

