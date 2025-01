hintergrund Feuerwerk mit hoher Sprengkraft Warum "Kugelbomben" so gefährlich sind Stand: 02.01.2025 15:37 Uhr

"Kugelbomben" entwickeln enorme Explosionskraft. Die Feuerwerkskörper dürfen daher nur von Fachleuten verwendet werden. Dennoch detonierten an Silvester in Berlin und anderen Orten die verbotenen Sprengkörper - mit tödlichen Folgen.

In Deutschland unterliegen sogenannte Kugelbomben, auch als Feuerwerkskugeln bezeichnet, strengen gesetzlichen Bestimmungen. Sie sind in der Regel nach dem Sprengstoffgesetz der Kategorie F4 (Großfeuerwerk) zugeordnet. Das bedeutet, dass sie ausschließlich von Personen mit entsprechender Fachkunde und behördlicher Erlaubnis verwendet werden dürfen.

Der Erwerb und Einsatz durch Privatpersonen ist verboten. Grundsätzlich sind "Kugelbomben" nicht im freien Handel erhältlich und dürfen nur von lizenzierten Pyrotechnikern bei spezialisierten Herstellern oder Händlern bezogen werden.

Einsatz hauptsächlich bei Großfeuerwerken

Aufgrund ihrer erheblichen Explosionskraft und der komplexen Handhabung können unsachgemäßer Gebrauch oder technische Defekte zu schweren Verletzungen oder sogar Todesfällen führen. Bei mehreren der tödlichen Unfällen aus der Silvesternacht waren laut Polizei "Kugelbomben" die Ursache. In Berlin richteten die Sprengkörper außerdem beträchtlichen Schaden an Gebäuden an.

Die runden Feuerwerkskörper sind kugelförmige, pyrotechnische Effekte, die hauptsächlich in professionellen Großfeuerwerken bei Shows und Events eingesetzt werden. Sie bestehen aus einer kugelförmigen Hülle, die mit verschiedenen pyrotechnischen Mischungen gefüllt ist, um bei der Explosion Lichteffekte zu erzeugen.

Feuerwerk aus dem Ausland oft ohne Zulassung

Der Abschuss erfolgt aus speziellen Rohren mittels einer Treibladung aus Schwarzpulver. Während des Aufstiegs brennt eine Zündschnur ab, die die Ladung im Inneren der "Kugelbombe" zündet, wodurch die Hülle zerbirst und die Effekte symmetrisch am Himmel verteilt werden.

In Deutschland müssen alle im Handel erhältlichen pyrotechnischen Artikel getestet und mit einem Zulassungszeichen (CE-Zeichen) versehen sein. Bei eingeführten Waren fehlt die nötige Zulassung oft. Die Behörden gehen davon aus, dass viele der an Silvester gezündeten "Kugelbomben" aus dem Ausland, vor allem aus Polen und Tschechien, in die Bundesrepublik gebracht wurden.

(Quelle: dpa)