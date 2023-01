Ukrainische Soldaten Panzer-Ausbildung in Deutschland startet Stand: 27.01.2023 13:01 Uhr

Ukrainische Soldaten sind zur Ausbildung am "Marder"- Schützenpanzer in Deutschland eingetroffen. Die Schulung am "Leopard 2" soll später folgen. Viel Zeit ist nicht - denn die Ukraine braucht die Panzer dringend.

Die ersten ukrainischen Soldaten sind für die Ausbildung am Schützenpanzer "Marder" in Deutschland eingetroffen. Die Gruppe landete am Donnerstag in Köln und soll zeitnah mit dem Training an dem Waffensystem beginnen, wie die Nachrichtenagentur dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr.

Die Soldaten lernen in rund acht Wochen den Umgang mit dem "Marder". Die Ausbildung am "Leopard 2" soll etwas später beginnen, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius während seines Antrittsbesuches bei der Truppe in Altengrabow in Sachsen-Anhalt erklärt hatte.

Soldaten haben Vorkenntnisse

Die ukrainischen Soldaten verfügen meist über Vorwissen oder Kampferfahrung. In der kurzen Zeit sollen sie daher vor allem den Umgang mit dem Fahrzeug und seinen Waffensystemen lernen und in der Störungsbeseitigung sowie der grundlegenden Wartung geschult werden. Zuvor waren bereits Lehrgänge für die Panzerhaubitze 2000 sowie den Flugabwehrkanonenpanzer "Gepard" organisiert worden.

Ausbildungsort ist der Bundeswehr-Truppenübungsplatz im niedersächsischen Munster. Dort steht auch die Panzertruppenschule des Ausbildungskommandos - die wichtigste Ausbildungseinrichtung des Heeres für gepanzerte Kampftruppen.

40 "Marder", 14 "Leopard 2"

Nach langem Streit hatte die Bundesregierung beschlossen, der Ukraine 40 Schützenpanzer vom Typ "Marder" sowie 14 "Leopard 2"-Kampfpanzer zu liefern. Schützenpanzer eignen sich für den geschützten Transport kleinerer Gruppen von Soldaten ins und im Kampfgebiet und bieten außerdem Feuerunterstützung. Kampfpanzer wie der "Leopard" werden für die Bekämpfung gegnerischer Panzer oder anderer Ziele eingesetzt.

Die USA schicken der Ukraine Schützenpanzer vom Typ "Bradley" und werden ebenfalls Ausbildungen anbieten. Zudem zieht die Bundesregierung beim Flugabwehrsystem "Patriot" nach, dessen Lieferung Washington der Ukraine bereits kurz vor Weihnachten zugesichert hatte.