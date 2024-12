eilmeldung Anschlag in Magdeburg Zahl der Toten auf vier gestiegen - mehr als 200 Verletzte Stand: 21.12.2024 10:17 Uhr

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist die Zahl der Toten auf vier gestiegen. Das haben WDR und NDR aus Sicherheitskreisen erfahren. Die Zahl der Verletzten erhöhte sich demnach auf mehr als 200.

Die Zahl der Todesopfer nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am Freitagabend ist auf vier gestiegen, erfuhren WDR und NDR aus Sicherheitskreisen.

Es gibt demnach 41 Schwerstverletzte, 90 Schwerverletzte und mehr als 80 Leichtverletzte. Die Zahl der Verletzten beläuft sich damit auf insgesamt mehr als 200 Menschen.

Motiv noch unklar

Am Freitagabend war ein Mann mit seinem Auto in den Weihnachtsmarkt der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt gerast. "Wir kennen noch keine Hintergründe zur Tat, wir ziehen alles in Betracht", sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage.

Momentan gehen die Ermittlungsbehörden laut Polizei von einem Einzeltäter aus. Der 50-Jährige aus Saudi-Arabien war am Tatort von Einsatzkräften gestellt und festgenommen worden.

Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen soll es sich um einen 50-jährigen Mann handeln, der aus Saudi-Arabien stammt und 2006 nach Deutschland kam. In Sachsen-Anhalt soll er zuletzt als Arzt im Fachbereich der Psychotherapie gearbeitet haben.