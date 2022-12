Kritik von Gewerkschaft Lage in Kitas "kaum zu verantworten" Stand: 10.12.2022 10:57 Uhr

Kitas können laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kaum mehr allen zu betreuenden Kindern gerecht werden. Eine Infektionswelle beim Personal träfe auf politisch verursachte Missstände.

Angesichts hoher Krankenstände bei Erzieherinnen und Erziehern stünden Kitas kurz vor dem Zusammenbruch. Das kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Grassierende Infektionen unter den Beschäftigten, aber auch allgemeine Erschöpfung und eine ungewöhnlich hohe Fluktuation in der Belegschaft ließen es nicht mehr zu, allen Kindern gerecht zu werden, schreibt Doreen Siebernik, Vorstandsmitglied Jugendhilfe und Sozialarbeit der GEW, in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Welt am Sonntag".

"Nur noch Verwahrung"

"Die Bedingungen in den Kitas sind kaum noch zu verantworten", so Siebernik. "Es gibt Häuser mit einem Krankenstand von mehr als 50 Prozent." Oft gehe es "nur noch um Verwahrung" der Kinder. Das Ergebnis seien massiv gekürzte Betreuungszeiten oder die Schließung ganzer Einrichtungen.

Mancherorts sei die Situation dramatisch. Dabei betont Siebernik, dies sei nicht nur eine Folge der Grippewelle, sondern auch von einem allgemeinen Mangel an Personal und an Kitaplätzen.

Hinzu kämen zusätzliche Belastungen durch die Pandemie oder die Aufnahme geflüchteter Kinder. "Deshalb trifft die aktuelle Krankheitswelle jetzt auf ein insgesamt geschwächtes System", schreibt die Gewerkschafterin.

Kritik an der Politik

Den Kitas sei die notwendige Unterstützung verweigert worden. Denn nach wie vor fehle es an entschlossenem politischen Handeln, um den Platzausbau und die Qualitätsentwicklung zu verbessern, so Sieberniks Kritik.

Erst wenn die Arbeits-, Rahmen- und Einkommensbedingungen stimmten, würden auch mehr Menschen wieder als Erzieherinnen und Erzieher in Kitas arbeiten wollen.