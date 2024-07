Stabile Entwicklung Jedes zweite Kind ist im Sportverein Stand: 23.07.2024 12:25 Uhr

Von wegen Sportmuffel: Rund die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in Deutschland ist Mitglied in einem Sportverein. Die meisten von ihnen spielen Fußball. Es folgen Turnen und Tennis.

Sportvereine bleiben bei vielen jungen Menschen in Deutschland beliebt. Rund die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen unter 19 Jahren ist zu Beginn des Jahres 2023 Mitglied in einem Sportverein gewesen. Damit betrieben 7,6 Millionen (50 Prozent) der rund 15,1 Millionen Kinder und Jugendlichen Sport in einem vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) registrierten Sportverein. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.

Der Anteil war demnach fast genauso hoch wie vor 20 Jahren. Zu der Zeit waren rund acht Millionen (49 Prozent) Kinder und Jugendliche Mitglied in einem Sportverein waren. Damals gab es noch insgesamt 16,2 Millionen junge Menschen.

Fußball ist die Nummer Eins

Auch die drei beliebtesten Sportarten haben sich seitdem nicht verändert: Besonders beliebt ist nach wie vor Fußball, hieß es vom Bundesamt. Etwa 2,2 Millionen (2003: 2,0 Millionen) Nachwuchssportlerinnen und -sportler seien Anfang 2023 Mitglied in einem Fußballverein gewesen, erklärten die Statistiker. Das waren 29 Prozent aller jungen Menschen unter 19 Jahren in den Sportvereinen.

An zweiter Stelle folgte Turnen: In diesem Bereich verzeichneten die Vereine mit knapp 1,9 Millionen Kindern und Jugendlichen ein Viertel ihrer Mitglieder unter 19 Jahren, 2003 waren es rund zwei Millionen gewesen.

Tennis spielten im vergangenen Jahr knapp 394.600 Kinder und Jugendliche im Verein (2003: 426.200), ein Anteil von fünf Prozent an allen Sportvereinsmitgliedern unter 19 Jahren.

Als Datengrundlage des Statistischen Bundesamts dienen die Zahlen des DOSB zum Mitgliedsbestand in den Spitzenverbänden der olympischen und nichtolympischen Disziplinen.