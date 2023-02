Anteil leicht gestiegen Jede dritte Geburt per Kaiserschnitt Stand: 15.02.2023 11:17 Uhr

In Deutschland ist 2021 beinahe jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Die Zahl ist damit beinahe doppelt so hoch wie noch vor 30 Jahren. Doch immer weniger Krankenhäuser bieten Geburtshilfe an.

Rund 230.000 Frauen haben im Jahr 2021 per Kaiserschnitt entbunden. Die Kaiserschnittrate lag damit bei 30,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Vergleich zu 2020 mit 29,7 Prozent ist sie leicht gestiegen. Über die letzten 30 Jahre betrachtet, hat sich der Anteil der Kaiserschnitt-Geburten von 15,3 Prozent im Jahr 1991 verdoppelt.

Neben seltener eingesetzten Methoden der Geburtshilfe, wie der Saugglocke oder einer Geburtszange, haben 62,5 Prozent der Frauen 2021 im Krankenhaus auf natürlichem Weg entbunden.

Deutschland international im oberen Drittel

Innerhalb von Deutschland gibt es auch große regionale Unterschiede. Im Saarland war der Anteil der Entbindungen per Kaiserschnitt am höchsten mit 36,4 Prozent. Dicht auf folgt Hamburg (34,3 Prozent). In Sachsen (26,1 Prozent) und Brandenburg (27,4 Prozent) haben am wenigsten Frauen per Kaiserschnitt entbunden.

In Deutschland bieten immer weniger Krankenhäuser überhaupt Geburtshilfe an. 2021 führten nur noch 32,4 Prozent der etwa 1800 Kliniken Entbindungen durch, 1991 waren es dagegen noch 49,2 Prozent von damals ca. 2400 Krankenhäuser.

Im Internationalen Vergleich liegt Deutschland im Jahr 2020 nach Daten der OECD für 26 Staaten im oberen Drittel mit rund 30 Kaiserschnitten je 100 Lebendgeburten. Die Türkei führte die Statistik an mit 57 Kaiserschnitten. Vergleichsweise niedrige Zahlen lagen in Norwegen und Island (16) und Israel (15) vor.