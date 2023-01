Raub im Grünen Gewölbe Einige Schmuckstücke erheblich beschädigt Stand: 10.01.2023 15:00 Uhr

Wenige Wochen nach der Rückgabe von Beutestücken aus dem spektakulären Kunstraub in Dresden haben Zeugen über den teils schlechten Zustand der Schätze berichtet. Bestätigt wurden zudem die Gespräche über einen Deal - und dessen Bedingungen.

Im laufenden Prozess zum Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe sind durch Zeugenaussagen wichtige Details zu den 31 kurz vor Weihnachten zurückgegebenen Schmuckstücken und zu den noch fehlenden Beutestücken bekannt geworden. Die Restauratorin Eve Begov von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) erklärte bei ihrer Zeugenvernehmung am Landgericht Dresden, dass manche Gegenstände so gut wie unbeschädigt seien, andere dagegen stark. Sie berichtete von abgebrochenen Stücken, Deformationen und Schäden durch Feuchtigkeit.

Beim "Bruststern des Polnischen Weißen Adler-Ordens" sei beispielsweise eine Spitze abgetrennt worden. Bei der "Hutagraffe" diagnostizierte die Restauratorin Rostablagerungen und Feuchteinträge zwischen Fassung und Steinen. Sie könnten entweder von der Lagerung oder einem Reinigungsversuch stammen. Andere Teile hätten ebenfalls mechanische Beschädigungen sowie Kratzer oder Roststellen. Wahrscheinlich seien einzelne Schmuckstücke bereits bei dem Diebstahl in mehrere Teile zerbrochen, so die Restauratorin.

Beim "Bruststern des Polnischen Weißen Adler-Ordens" soll nach dem Raub eine Spitze abgetrennt worden sein. Bild: via REUTERS

Polizeitaucher suchten vergeblich nach Degenklinge

Begov äußerte sich auch zu den Stücken, die bislang noch fehlen. Dazu gehört die Epaulette mit dem "Sächsischen Weißen", einem Brillanten von fast 50 Karat. Der Brillant werde zu den weltweit wichtigsten Diamanten gerechnet, sagte Begov.

Die 31 bisher zurückgegebenen Stücke waren nach einer Absprache zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Dezember vergangenen Jahres an die Ermittler der Sonderkommission "Epaulette" übergeben worden. Ein Kriminalhauptkommissar der Sonderkommission berichtete von einer Übergabe am späten Abend des 16. Dezember in einer Berliner Anwaltskanzlei. Er habe auch als Kunstlaie sofort gesehen, dass einzelne Teile beschädigt waren, so der Polizist vor dem Landgericht. Von einem diamantbesetzten Degen habe zudem die Klinge gefehlt.

Im Prozess kam in diesem Zusammenhang nun auch zur Sprache, was Polizeitaucher aus mehreren Bundesländern am 25. Dezember im Berliner Schifffahrtskanal im Stadtteil Neukölln vergeblich suchten: die Klinge des Degens der Diamantgarnitur, von dem nur der Griff zurückgegeben worden war. Mehrmals sei ein Bereich von 170 Metern Länge abgesucht, aber nichts aus der Beute gefunden worden.

Sondierungsgespräche seit August

Wie der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel bestätigte, waren bereits im August 2022 erste Gespräche zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigern geführt worden. Ziel war es dabei, den historisch wertvollen Schmuck wiederzuerlangen und - für die Angeklagten - im Gegenzug Strafminderung zu erhalten. Die Möglichkeit eines Deals im Falle eines Geständnisses der Angeklagten wurde jetzt vor Gericht bestätigt.

Die Staatsanwaltschaft stellte für die geständigen erwachsenen Angeklagten nach Angaben des Gerichts einen Gesamtstrafrahmen zwischen fünfeinhalb Jahren sowie sechs Jahren und drei Monaten in Aussicht sowie für Verurteilungen nach Jugendstrafrecht bis zu viereinhalb Jahre Freiheitsstrafe und Haftverschonung.

Voraussetzung sei allerdings, dass sich die Angeklagten zu Planung, Vorbereitung und ihrer Beteiligung an den Taten erklären. Für vier der Beschuldigten sei das auch zugesagt worden.

Die Initiative zu dem möglichen Deal ging nach Angaben des Richters vom ältesten Beschuldigten aus. Der 29-Jährige habe darauf hingewirkt, dass die noch vorhandenen Beutestücke zurückgegeben werden, berichtete Richter Ziegel. Die zurückgegebenen Teile der Beute waren jedoch weniger umfangreich als erwartet und mehrere Stücke waren unvollständig. Einige davon seien wegen unsachgemäßer Lagerung und Reinigungsversuchen zur Beseitigung von Spuren beschädigt. Der in Aussicht stehende Strafrabatt wurde daraufhin nach oben korrigiert.

Diamanten und Brillanten im Wert von über 113 Millionen Euro

Am 25. November 2019 waren aus dem Grünen Gewölbe Schmuckstücke mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von mehr als 113 Millionen Euro gestohlen worden. Der Einbruch sorgte international für Schlagzeilen. In dem Fall müssen sich derzeit sechs Männer zwischen 23 und 29 Jahren unter anderem wegen Bandendiebstahls und schwerer Brandstiftung vor Gericht verantworten. Zwei von ihnen verbüßen derzeit eine jeweils mehrjährige Jugendstrafe wegen des Diebstahls der Goldmünze aus dem Bode-Museum Berlin 2017.