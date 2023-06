Studie zu Männlichkeit Junge Männer - alte Rollenbilder Stand: 11.06.2023 17:13 Uhr

Sportlich sein, genug Geld verdienen, in der Beziehung das Sagen haben - das gehört laut einer Studie zum Bild von Männlichkeit für junge Männer in Deutschland. Es geht sogar bis zur Akzeptanz von Gewalt gegen Frauen.

In Deutschland ist Männlichkeit auch bei Jüngeren offenbar noch immer geprägt von traditionellen Rollenbildern. Laut einer Studie der Organisation Plan International sieht sich die Häfte der 18 bis 35-Jährigen in einer Beziehung als "Versorger", der das Sagen hat. Handgreiflichkeiten gegen Frauen findet ein Drittel von ihnen in Ordnung.

Demnach gaben 33 Prozent der befragten Männer an, es "akzeptabel" zu finden, wenn ihnen im Streit mit der Partnerin gelegentlich "die Hand ausrutscht". 34 Prozent seien gegenüber Frauen schon mal handgreiflich geworden, um ihnen Respekt einzuflößen, heißt es weiter.

Klare Rollenverteilung erwartet

Die Rollen in heterosexuellen Beziehungen ist für die jungen Männer laut der Befragung klar verteilt: Der Mann verdient das Geld, die Frau macht den Haushalt. 52 Prozent der Befragten sehen ihre Aufgabe darin. Für die Hausarbeit sei vor allem die Partnerin zuständig. Fast die Hälfte findet es wichtig, in der Beziehung bei Entscheidungen das letzte Wort zu haben und fast 40 Prozent der jungen Männer möchte, dass die Partnerin ihre eigenen Ansprüche zurückstellt, um ihnen den Rücken freizuhalten. In Elternzeit würden etwa genausoviele Befragte nicht länger als ein paar Wochen gehen.

Jeder zweite junge Mann möchte laut der Studie keine Beziehung mit einer Frau, die bereits viele Sexualpartner hatte. Gleichzeitig sehen es 37 Prozent als reizvoll an, mit möglichst vielen Frauen zu schlafen.

Homosexualität stehen die Befragten eher ablehnend gegenüber. Fast die Hälfte fühlt sich davon gestört, wenn Männer ihr Schwulsein in der Öffentlichkeit zeigen. Mehr als 40 Prozent geben an, dass Männer, die feminin auf sie wirken, "schon mal einen Spruch" von ihnen abkriegen.

Gefühle zeigen nicht erwünscht

Gefühle zeigen steht nicht gerade ganz oben auf der Liste für die Befragten. Eine knappe Mehrheit gab an, sich dann schwach und angreifbar zu fühlen. Zugleich erklärten fast zwei Drittel, dass sie sich innerlich manchmal traurig, einsam oder isoliert fühlten. 71 Prozent glauben der Studie zufolge, persönliche Probleme selbst lösen zu müssen, ohne um Hilfe zu bitten.

Gesundheitliche Probleme ignoriert die Hälfte der Befragten, in der Annahme, sie gingen von selbst wieder weg.

Ein "echter Mann" sein

Wichtig ist den jungen Männern der Studio zufolge ihre äußere Erscheinung. 59 Prozent gaben an, viel dafür zu tun, einen sportlichen und muskulösen Körper zu haben. Damit und mit ihrem Auftreten wollen die meisten von ihnen zeigen, dass sie ein "echter Mann" sind. Fast zwei Drittel messen sich nach eigener Aussage gerne mit anderen, 43 Prozent sagen, sie fahren gern draufgängerisch Auto und ähnlich viele stimmten zu, dass sie manchmal so viel Alkohol trinken, dass sie nicht mehr wissen, was sie angestellt haben.

Die Mehrheit der befragten Männer ist mit sich und ihrem Männerbild im Reinen, so die Studie. Gleichzeitig fühlt ein Großteil einen Veränderungsdruck. Etwas mehr als die Hälfte ist bereit, sich weiterzuentwickeln, 38 Prozent möchten dagegen in Ruhe gelassen werden.

Frauen haben andere Erwartungen

Auch Frauen wurden in der Studie über ihr Bild von Männlichkeit befragt und die Ansprüche gehen deutlich auseinander. 77 Prozent finden, dass jeder Mann inzwischen wissen sollte, welches Verhalten in Sachen Gleichberechtigung von ihm erwartet wird. Jede Vierte fordert von Männern einen Verzicht auf Machtpriviliegien. Genausoviele gaben an, dass es Männer heutzutage schwer haben, ihre Rolle zu finden und etwa 20 Prozent würden ihnen dabei helfen. Etwa zehn Prozent der Frauen sind der Ansicht, dass Männer ihre Macht missbrauchen und deswegen Druck bekommen müssen.