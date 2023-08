Dauber liest Jugendwort-Top-Ten Digga, goofy und Side Eye Stand: 09.08.2023 17:21 Uhr

Es hat Tradition, dass tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner die Topauswahl zum "Jugendwort des Jahres" aufsagt. Auch dieses Jahr präsentiert sie wieder die Auswahl. Am 22. Oktober steht das Siegerwort fest.

Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner und das "Jugendwort des Jahres" - jetzt gibt es von ihr einen neuen Clip. Sie stellt die Top Ten vor, aus denen in diesem Jahr gewählt wird.

Nominiert wurden unter anderem "Auf Lock" (etwas locker angehen) und "Digga(h)" als Anrede für einen Kumpel oder Kollegen, wie der Langenscheidt-Verlag mitteilte. In die Top 10 schaffte es auch "Darf er so", ein Ausdruck der Verwunderung. Das Adjektiv "goofy" bedeute so viel wie "tollpatschig". Auch der Begriff „Kerl*in" steht zur Auswahl - als Anrede für einen Freund.

Jugendwort des Jahres 2012 wieder im Ranking

Weniger bekannt dürfte vielen die Kombination "NPC" sein. Die Abkürzung für "Non-Playable Character" sei abwertend gemeint und werde genutzt, um klarzustellen, dass jemand unwichtig ist, hieß es. "Rizz" stehe für die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein. "Side eye" werde genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken. "Slay" sei Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung. Schließlich schaffte es auch das Jugendwort des Jahres 2012 wieder ins Ranking: "Yolo" steht für "you only live once" - als Aufforderung, Chancen zu nutzen und Risiken einzugehen.

Abstimmen darf auf der Seite des Langenscheidt-Verlags jede und jeder. Allerdings gelten bei der Auswertung nur die Stimmen der Teilnehmenden zwischen zehn und 20 Jahren. Das Siegerwort wird am 22. Oktober bekannt gegeben.

Daubner sprach Jugendwort erstmals 2021 ein

Daubner hatte erstmals 2021 in einem Clip die möglichen Jugendworte des Jahres vorgelesen. Damals trug sei etwa das Gewinnerwort "Cringe" in staatstragendem Ton vor: "'Cringe' ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage: 'Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext. Läuft bei dir - ARD."