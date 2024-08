Bis zu 36,5 Grad am Dienstag Unwetter nach heißestem Tag des Jahres Stand: 14.08.2024 01:01 Uhr

Zwei Tage hintereinander herrschten in Deutschland hohe Temperaturen. Auf den bisher heißesten Tag des Jahres folgen Unwetter mit Hagel. Die Feuerwehr ist vielerorts im Einsatz, in Bayern kollidierte ein Zug mit einem umgestürzten Baum.

Die Sommerhitze der vergangenen Tage in weiten Teilen Deutschlands zieht erste größere Unwetter nach sich. Besonders betroffen sind nach ersten Angaben Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Dort meldeten die Einsatzkräfte am Abend in einigen Orten vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. Teilweise ging zusätzlich zum starken Regen auch Hagel nieder.

Die Unwetter folgen auf einen heißen Wochenstart: Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist der Dienstag mit einer Höchsttemperatur von 36,5 Grad der heißeste Tag des Jahres gewesen. Der Wert wurde im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler gemessen, wie ein Meteorologe des DWD sagte. Damit wurde der bisherige Rekord von Montag mit 35,7 Grad - ebenfalls noch nach vorläufigen Daten - am selben Ort übertroffen.

Schweres Unwetter über Duisburg

In Nordrhein-Westfalen sorgten bereits Regen und auch Hagel für vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. "Alle verfügbaren Einsatzkräfte sind im Einsatz", sagte ein Sprecher der Duisburger Feuerwehr. Fast das ganze Stadtgebiet sei betroffen.

Ganz klarer Schwerpunkt der Einsätze seien Probleme mit Wasser - Überflutungen in Kellern und Unterführungen. Schwerverletzte gebe es bislang nicht. Allerdings sei ein Mensch so schwer von einem Hagelkorn getroffen worden, dass er eine Platzwunde am Kopf davongetragen habe. Ansonsten beobachte man "das Übliche, nur in viel". Bislang seien 190 Einsätze zu verzeichnen. In Bonn berichtete die Polizei von rund 30 Einsätzen. Es gebe "vollgelaufene Keller, abgebrochene Äste, Bäume auf der Fahrbahn", so ein Sprecher.

Umgestürzter Baum hindert Eurocity an Weiterfahrt

In Bayern kollidierte ein Eurocity mit einem in den Gleisbereich gestürzten Baum und blieb liegen. Das berichtete ein Sprecher der Deutschen Bahn. Bei dem Vorfall nahe Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) seien rund 260 Menschen an Bord gewesen. Laut Bundespolizei gab es keine Verletzten. Der Streckenabschnitt zwischen Bad Endorf und Prien nahe dem Chiemsee ist seit etwa kurz nach 19.00 Uhr nicht befahrbar. Mit einer Freigabe der Strecke sei in den Morgenstunden des Mittwochs zu rechnen, so die DB. Die Oberleitung sei beschädigt und müsse repariert werden. Die Passagiere seien mit Kleinbussen nach Prien gebracht worden. Fernverkehrszüge wendeten oder beendeten ihre Fahrt vorzeitig.

Starkregen in Ostfriesland

Heftige Starkregenfälle haben auch in Ostfriesland (Niedersachsen) zu Hunderten Feuerwehreinsätzen geführt. Betroffen gewesen sei vor allem die Stadt Aurich, sagte ein Sprecher der Einsatzzentrale in Wittmund. In einem Auricher Krankenhaus arbeiteten Kräfte mehrerer Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks daran, eine Evakuierung zu verhindern. Mit starken Pumpen versuchten sie, Wasser aus dem Keller zu bekommen. Mit Sandsäcken sei die kritische Infrastruktur gesichert worden. Ein Stromausfall in der Klinik sollte auf jeden Fall verhindert werden, sagte der Sprecher.

DWD: Sturmböen und Hagel

Tim Staeger vom ARD-Wetterkompetenzzentrum rechnet rund um Göttingen, Hannover und Braunschweig mit Gewittern. Laut DWD ist örtlich mit Starkregenfällen und Hagel von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter sowie Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Grund für die Wetterlage sei die feuchte Luftmasse, die sich über den Norden ausbreitet, sagte Mareike Pohling, Meteorologin beim DWD, dem NDR Niedersachsen.

Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein ziehen laut DWD in den Abendstunden in Nordsee- und Elbnähe Gewitter auf, in Nordfriesland sind auch nachts einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Trotzdem bleibt es laut Meteorologin Pohling auch in der Nacht vergleichsweise warm. So kühlt es sich gerade mal auf 18 bis 20 Grad ab.