Im Alter von 93 Jahren Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger gestorben Stand: 25.11.2022 12:04 Uhr

Er war einer der bedeutendsten deutschen Lyriker: Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ist tot. Er starb gestern im Alter von 93 Jahren, teilte der Suhrkamp Verlag mit.



Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 93 Jahren in München, wie der Suhrkamp Verlag in Berlin unter Berufung auf die Familie mitteilte. Enzensberger zählte zu den bedeutendsten Lyrikern und Intellektuellen in Deutschland. Neben Günter Grass, Martin Walser, Uwe Johnson und Heinrich Böll war der am 11. November 1929 in Kaufbeuren im Allgäu geborene Enzensberger einer der prägenden Autoren der bundesdeutschen Nachkriegsliteratur. Er mischte im legendären Literaturclub "Gruppe 47" und bei den rebellischen 1968ern mit.

Über seine Zeit in der damaligen außerparlamentarischen Opposition (APO) gibt eines seiner Erinnerungsbücher mit dem vielsagenden Titel "Tumult" Auskunft. In dieser Zeit gründete er auch 1965 das Kulturmagazin "Kursbuch". Enzensberger probierte vieles aus: Er war Verlagslektor bei Suhrkamp in Frankfurt, verbrachte einige Zeit im sozialistischen Kuba, lebte in Norwegen, Italien, Mexiko, den USA und West-Berlin und kam schließlich 1979 nach München.

Schon mit erstem Lyrikband Aufsehen erregt

Enzensberger schrieb Romane, Essays, Anekdoten und Erinnerungen sowie Dramen, etwa "Untergang der Titanic", 1980 von George Tabori inszeniert. Auch Jugendlichen widmete er Bücher wie "Immer das Geld: Ein kleiner Wirtschaftsroman" oder "Lyrik nervt".

Schon mit seinem ersten Lyrikband "Verteidigung der Wölfe" von 1957 hatte er Aufsehen erregt. Dass Enzensberger auch im Alter nicht müde wurde, zeigte sein Buch "Fallobst" von 2019, in dem er sich unter anderem Gedanken zum Thema Migration macht.

"Unabhängiger Denker, streitbare Stimme"

Der Carl Hanser Verlag erklärte, "mit ihm verlieren wir einen unabhängigen Denker, eine streitbare Stimme und einen der renommiertesten Schriftsteller der deutschen Literatur seit 1945". Neben seinen vielen einflussreichen Büchern für Erwachsene, die im Suhrkamp Verlag erschienen, sei besonders die von ihm erstmals 1961 herausgegebene Kinderreim-Sammlung "Allerleirauh" bekannt geworden, hieß es.

Erfolg habe ihm auch das 1997 herausgekommene Kinderbuch "Der Zahlenteufel" beschert, das in 34 Sprachen übersetzt worden sei.

Roth: "Überwältigendes Lebenswerk"

Kulturstaatsministerin Claudia Roth würdigte Enzensberger als "einen der vielseitigsten und bedeutendsten deutschen Intellektuellen". Er hinterlasse ein überwältigendes Lebenswerk, das zahlreiche Gedichte und Essays umfasse, aber auch Kinderbücher, Dramen, Fachbeiträge über Mathematik und politische Statements.

"Hans Magnus Enzensberger war ein Solitär unter Deutschlands Dichtern und Denkern. Mit seinen Versen und kritischen Reflexionen begleitete er die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, deren Gründung auf den Trümmern eines zerstörten Landes er als 20-Jähriger miterlebte", so Roth.