Großeinsatz der Polizei Geiselnahme am Hamburger Flughafen beendet Stand: 05.11.2023 15:41 Uhr

Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist zu Ende. Der bewaffnete Mann, der am Samstagabend mit einem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Vorfeld des Airports gerast war, sei festgenommen worden, erklärte die Polizei.

Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist beendet. Der 35-jährige Tatverdächtige habe zusammen mit seiner vierjährigen Tochter das Auto verlassen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen, das Kind scheine unverletzt zu sein.

Der Tatverdächtige sei in Obhut der Polizei, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün. "Es wird jetzt noch geguckt, ob er mögliche Sprengkörper an sich oder bei sich trägt oder ob sie im Auto vorhanden sind." Das sei noch nicht abgeschlossen. Zum Gesundheitszustand des Mannes sagte die Sprecherin: "Wir gehen im Moment davon aus, dass er unverletzt ist, aber er ist noch am Boden liegend in Obhut der Polizeikräfte."

Die Geiselnahme, die den Flughafen Hamburg komplett lahmlegte, hatte 18 Stunden zuvor begonnen. Der Tatverdächtige war am Samstagabend gegen 20 Uhr mit einem Auto und seinem Kind im Fahrzeug auf das Rollfeld des Flughafens vorgedrungen. Die Terminals und Flugzeuge wurden daraufhin evakuiert, das Gelände weiträumig abgesperrt und der Flugbetrieb eingestellt. Die Nacht hindurch und auch im Verlauf des Sonntags stand die Polizei in Verhandlungen mit dem Mann. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte dieser öaut einem Polizeisprecher verlangt, mit seiner Tochter in die Türkei zu fliegen. Später sei dies aber nicht mehr Gegenstand der Verhandlungen gewesen.

Hintergrund offenbar Sorgerechtsstreit

Nach dem Eindringen auf das Gelände habe der Mann zwei Mal in die Luft geschossen, sagte Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei. Außerdem habe er zwei brennende Flaschen aus dem Auto geworfen, "eine Art Molotowcocktails", so Gerbert. Es sei kein Schaden entstanden, die Flughafenfeuerwehr habe die Brandsätze löschen können. Der Mann stoppte auf dem Vorfeld neben einer Passagiermaschine der Turkish Airlines.

Vorausgegangen war laut Polizei wohl ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter. Die Ehefrau des Geiselnehmers, die sich in Stade bei Hamburg aufgehalten haben soll, hatte sich nach Angaben eines Sprechers wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet. Die Frau hielt sich am Sonntag am Airport auf.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher dankte der Polizei auf X, früher Twitter, für "ihren Einsatz und das besonnene Vorgehen". Er wünschte der Mutter, dem Kind und ihrer Familie "viel Kraft, die schrecklichen Erlebnisse zu bewältigen." Landesinnensenator Andy Grote erklärte, es sei dem "hochprofessionellen und umsichtigen Umgang" der Polizei zu verdanken, dass die Geiselnahme ohne Verletzte beendet werden konnte. Er sprach auf X von einem der "längsten und schwierigsten Einsätze der jüngeren Geschichte".

Weiterhin erhebliche Flugausfälle

Der Hamburger Flughafen schreibt auf seiner Internetseite, dass die Vorbereitungen für eine schnellstmögliche Wiederaufnahme des Flugbetriebs laufen. Man sei in enger Abstimmung mit den Sicherheitskräften, wann die Zufahrten und Terminals wieder freigegeben werden. Dennoch soll es heute weiterhin zu erheblichen Streichungen und Verzögerungen kommen.

Nach Angaben des Flughafens vom Vormittag waren seit dem eigentlichen Betriebsbeginn am Sonntag um 6 Uhr bis 11 Uhr bereits 126 Flüge gestrichen worden. Fünf Ankünfte seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden.

Für den gesamten Tag seien eigentlich 286 Flüge - 139 Abflüge und 147 Ankünfte - mit etwa 34.500 Passagieren geplant. Wie viele davon tatsächlich stattfinden können, ist laut Flughafen unklar. Bereits am Samstag waren 27 Flüge mit etwa 3.200 Passagieren betroffen.

Polizeigewerkschaft fordert besseren Schutz

Angesichts der Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen hat der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Heiko Teggatz, mit Nachdruck einen besseren Schutz von Flughäfen gefordert. "Es ist nur schwer vermittelbar, dass etwa Weihnachtsmärkte mit Betonbarrikaden gesichert werden, und unsere Flughäfen werden als Hochsicherheitsbereiche von Betreibern stiefmütterlich behandelt", sagte Teggatz.

Die Politik unternehme zu wenig, um Betreiber zu mehr Schutz zu zwingen. "Da vermisse ich auch eine Initiative von Bundesinnenministerin Nancy Faeser", sagte Teggatz. "Offensichtlich zwingt niemand die Flughafenbetreiber ernsthaft, Sicherheitsmaßnahmen so hochzufahren, dass es zu solchen Vorfällen schlicht nicht mehr kommen kann."

Airport sieht keine Versäumnisse bei Sicherung

Bereits im Oktober war der Hamburger Flughafen gesperrt worden, damals allerdings wegen einer Anschlagsdrohung auf eine Maschine von Teheran nach Hamburg. Im Juli hatten Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation den Hamburger Flughafen für Stunden lahmgelegt.

Damals hatte es Forderungen nach einer Verstärkung der Sicherheit gegeben. Der Flughafen Hamburg sieht aber trotz Geiselnahme keine Versäumnisse bei der Sicherung des Geländes. "Die Sicherung des Geländes entspricht allen gesetzlichen Vorgaben und übertrifft diese größtenteils", sagte eine Flughafensprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Dennoch könne bei der Größe des Flughafens nicht ausgeschlossen werden, "dass ein hochkrimineller, unbefugter Zutritt zum Sicherheitsbereich mit brachialer Gewalt erfolgen kann".