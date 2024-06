Aktuelles Lagebild Wieder mehr Opfer häuslicher Gewalt Stand: 07.06.2024 11:46 Uhr

Sie wurden bedroht, geschlagen und in einigen Fällen auch getötet: Erneut gibt es in Deutschland mehr Opfer häuslicher Gewalt - ein Großteil davon Frauen. Die Politik will die Betroffenen stärken und sie ermutigen, die Taten anzuzeigen.

Auch im vergangenen Jahr ist die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt in Deutschland gestiegen. Wie aus einem aktuellen Bericht zur polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht, waren insgesamt 256.276 Menschen im Jahr 2023 offiziell von dieser Form der Gewalt betroffen - 6,5 Prozent mehr als 2022. Bereits im Jahr davor hatte es einen Anstieg um mehr als acht Prozent gegenüber 2021 gegeben.

Innerhalb von fünf Jahren stieg die Zahl sogar um fast 20 Prozent, wie aus dem von Bundesfamilienministerin Lisa Paus, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und dem Bundeskriminalamt vorgestellten Lagebild "Häusliche Gewalt" hervorgeht.

Wie schon in den Jahren zuvor waren die meisten Opfer - etwa 70 Prozent - weiblich. 509 Frauen starben laut dem Lagebericht durch eine Tat im nächsten Umfeld. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 903 weibliche Opfer von Mord und Totschlag. Zudem war fast die Hälfte der weiblichen Opfer von Körperverletzungen mit Todesfolge Opfer häuslicher Gewalt (16 von 35). Drei Viertel der Tatverdächtigen bei häuslicher Gewalt waren männlich.

Körperverletzung, Stalking oder Nötigung

Zwei Drittel aller Betroffenen (168.000 Fälle) erlitt demnach die Gewalt innerhalb einer (Ex-)Partnerschaft, ein Drittel in der Familie. Hier handelt es sich um eine Form von Gewalt, die sich beispielsweise auch zwischen Großeltern und Enkelkindern oder anderen nahen Angehörigen abspielen kann. Diese Form von Gewalt betraf 2023 laut Statistik insgesamt 78.341 Menschen. Dies sind 6,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

In den meisten Fällen handelte es sich dabei um vorsätzliche einfache Körperverletzung (59,1 Prozent), Bedrohung, Stalking oder Nötigung (24,6) sowie um gefährliche Körperverletzung (11,4).

Großes Dunkelfeld

BKA-Vizepräsidentin Martina Link wies auf das Problem einer hohen Dunkelziffer innerhalb des Gewaltfelds hin. "Viele dieser Taten werden gar nicht angezeigt, so dass die Polizeiliche Kriminalstatistik den tatsächlichen Umfang nur bedingt widerspiegelt." Innenministerin Faeser kündigte daher an, es zur Aufgabe zur machen, die Betroffenen zu stärken und sie zu ermutigen, die Taten anzuzeigen. "Dann können mehr Täter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden", sagte die SPD-Politikerin.

Niemand sollte sich schämen, Opfer von Gewalt geworden zu sein. "Die Schuld liegt nie beim Opfer, sondern immer beim Täter." Als eine Maßnahme sollen bei Standorten der Bundespolizei durchgehend besetzte Schalter für von Gewalt betroffene Frauen eingerichtet werden. "Speziell geschulte Beamtinnen können dort Anzeigen aufnehmen und helfen", erläuterte Faeser.

Bundesfamilienministerin Paus äußerte sich erschüttert: "Die erneut deutlich gestiegenen Zahlen zur häuslichen Gewalt zeigen das erschreckende Ausmaß einer traurigen Realität. Gewalt ist ein alltägliches Phänomen - das ist nicht hinnehmbar." Sie forderte niedrigschwellige Unterstützungsangebote, "bestehend aus sicheren Zufluchtsorten und kompetenter Beratung". Dafür arbeite man bereits an einem Gesetz, das den Zugang zu Schutz und Beratung sichern soll.