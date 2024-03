eilmeldung Tarifstreit mit der Bahn GDL ruft zu neuem Streik am Dienstag auf Stand: 10.03.2024 20:24 Uhr

Die Lokführergewerkschaft ruft erneut zu einem Streik auf. Gestreikt werden solle von Dienstag 2 Uhr bis Mittwoch 2 Uhr. Die Bahn hatte zuvor ein weiteres Mal zu Verhandlungen eingeladen, aber kein neues Angebot gemacht.

Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn (DB) hat die Lokführergewerkschaft GDL zu einem neuen Streik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung erklärte, soll der Streik im Personenverkehr am Dienstag um 2 Uhr beginnen und am Mittwoch um 2 Uhr enden. Im Güterverkehr sollen die Arbeitsniederlegungen bereits am Montagabend um 18 Uhr beginnen und ebenfalls 24 Stunden dauern.

Zuvor hatte die Deutsche Bahn die GDL ein weiteres Mal zu Tarifverhandlungen für den Montag eingeladen. "Wir sind überzeugt, dass uns eine Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch gelingen wird", teilte DB-Personalvorstand Martin Seiler mit. Für den Fall einer Ablehnung durch die GDL regte er eine formale Schlichtung an.

GDL hatte Frist gesetzt

Auf die Forderung der GDL, vor neuen Gesprächen ein verbessertes Angebot vorzulegen, ging das Unternehmen nicht ein. In dieser "sehr weit fortgeschrittenen Phase der Verhandlungen in einen schriftlichen Austausch von Angeboten und Antworten überzugehen", sei "nicht zielführend".

GDL-Chef Claus Weselsky hatte die Bahn aufgefordert, bis heute 18 Uhr ein schriftliches Angebot vorzulegen. Nur dann wäre die Gewerkschaft zu neuen Verhandlungen bereit.

