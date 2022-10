Kommunen und Flüchtlinge Maximal ausgelastet Stand: 11.10.2022 07:55 Uhr

Die Zahl der Flüchtlinge steigt, die Kommunen fühlen sich im Stich gelassen. In Schwerte hat die Stadt ihr Rathaus zu einer Unterkunft für Geflüchtete umgerüstet. Was ist da los?

Von Philipp Wundersee, WDR

"Das ist normalerweise ein Saal, den wir für Veranstaltungen nutzen wie Hochzeiten oder Tagungen und das haben wir jetzt geändert", sagt Tim Frommeyer mit gedämpfter Stimme. Der Sozialdezernent der Stadt Schwerte steht mitten im Bürgersaal und blickt auf Kabinen aus dünnen Trennwänden, die Eingänge mit einem Tuch abgehängt. "Das sind jetzt vier Kabinen, die wir hier geschaffen haben für maximal 15 Personen. Wir haben zwei Familien hier aus Syrien und aus dem Irak."

Auf dem Tisch liegen zwei Stofftiere, daneben Malsachen. Im Saal herrscht absolute Stille. Die Familien bleiben in ihren Räumen. Alle Aufnahmekapazitäten der Stadt seien erschöpft, aber fast täglich würden der Stadt im Ruhrgebiet weitere Geflüchtete zugewiesen. Der städtische Wohnraum sei voll, der privat nutzbare auch. Deshalb rüstet Frommeyer gerade eine Turnhalle um, die die Stadt dann wohl auf Dauer für die Flüchtlingsunterbringung nutzen muss. Dabei fühlt er sich vom Land im Stich gelassen: zu wenig Vorlauf, zu wenig Unterstützung. Insgesamt haben sie in Schwerte mehr als 600 Geflüchtete aufgenommen. Rund 60 Prozent stammen aus der Ukraine, die anderen Menschen aus Afghanistan, Syrien und Irak.

Maximal genervt

Die Stadt ist maximal ausgelastet. Und Frommeyer maximal genervt. "Wir bekommen teilweise keine Informationen darüber, ob wir Menschen mit Behinderung aufnehmen müssen", sagt der Sozialdezernent. "Wir bekommen keine Informationen, ob wir Schwangere aufnehmen müssen. Und das stellt uns ad hoc vor enorme Herausforderungen, weil wir dann sofort umplanen müssen."

Auch Sozialamtsleiterin Christiane Klanke hofft auf Unterstützung durch Bund und Land. "Im Moment kommen überwiegend Menschen aus Ländern wie Irak, Syrien, Afghanistan", sagt sie. "Es kommen Familien mit Kindern, aber auch alleinstehende Männer. Ukrainer kommen derzeit weniger im Vergleich zum April und Mai."

Die Behelfslösung im Bürgersaal zeige die Not der Stadt. "Ich habe die Sorge, dass wir bald an den Punkt kommen, dass die städtischen Kapazitäten, die wir haben, gar nicht mehr ausreichen", sagt die Sozialamtsleiterin. "Ich habe Angst, dass Menschen vor der Tür stehen und ich nicht mehr weiß, wo und wie ich sie unterbringen soll."

In der Stadt Schwerte in Nordrhein-Westfalen wird der Bürgersaal des Rathauses für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut. Bild: dpa

Rund eine Million Menschen aus der Ukraine sind nach Angaben der Bundesregierung seit Kriegsbeginn nach Deutschland geflohen. Laut UN-Flüchtlingshilfswerk kamen mehr als sieben Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer nach Europa. Ein Teil der Menschen ist allerdings bereits zurückgekehrt oder in ein anderes EU-Land gereist, aus Deutschland haben sich gut 80.000 Menschen aus der Ukraine abgemeldet.

Die Dunkelziffer dürfte nach Einschätzung von Fachleuten deutlich höher liegen. Am 11. Oktober will die Bundesregierung bei einem Treffen mit kommunalen Spitzenverbänden über eine bessere Verteilung von Geflüchteten in Deutschland sprechen. Bei diesem "Flüchtlingsgipfel" mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser dürfte es auch um die Aufteilung der Kosten für die Unterbringung gehen.

Räumlich, personell und finanziell überfordert

Die Taktung der Zahlen sei massiv - für eine kleine Stadt wie Schwerte. Teilweise kommen mehr als zehn Geflüchtete am Tag. "Den Weg, den wir gerade eingeschlagen haben, zeigt, dass sich die Kommunen absolut überfordern in räumlicher, personeller und finanzieller Sicht", sagt Frommeyer, während er am Schwerter Rathaus vorbei zu einem Termin geht. Er bleibt stehen und blickt auf die ukrainische Flagge, die vor dem Rathaus gehisst wurde.

"Im Hinblick auf die Wintermonate machen wir uns schon große Gedanken. Wir sind schon jetzt an der Grenze", sagt Frommeyer. "Ich bin nicht gefrustet, aber wir brauchen eine Lösung zwischen Bund, Land und Kommune. Jede Ebene muss das leisten, was sie kann." Wenn wir uns die Entwicklung anschauen, sagt er, werden alle Kommunen in Deutschland an ihre Grenzen stoßen, wenn sie das nicht schon sind. Denn täglich kommen weiter Menschen und suchen Schutz.