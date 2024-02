Deutschlandweite Kundgebungen Zulauf bei Demos gegen Rechtsextremismus hält an Stand: 04.02.2024 17:50 Uhr

Aus Protest gegen Rechtsextremismus sind bundesweit wieder Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. In Bremen demonstrierten laut Polizei 16.500 Menschen. Auch in zahlreichen kleineren Städten gab es Veranstaltungen.

Auch dieses Wochenende stand deutschlandweit wieder im Zeichen zahlreicher Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Zehntausende Menschen gingen auf die Straße. Nach einer Großkundgebung am Samstag in Berlin gab es am Sonntag etwa in Bonn und Magdeburg Veranstaltungen. In Bremen kamen nach Polizeiangaben etwa 16.500 Menschen zu einer Demonstration zusammen.

In Bonn rief die interreligiöse "Initiative für Respekt und Zusammenhalt" zu einer Kundgebung gegen Hass und Hetze, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit auf, an der sich 1.000 Menschen beteiligten. Im nordrhein-westfälischen Wesel demonstrierten den Behörden zufolge rund 5.000 Menschen, in Grevenbroich, Leichlingen und Hürth jeweils 1.500.

Deutschlandweit wohl mehr als 100 Demo-Anmeldungen

Ein ähnliches Bild bot sich in Brandenburg. In Forst kamen nach Veranstalterangaben rund 400 Menschen zusammen, in Luckenwalde zählte die Polizei 550 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg gab es am Nachmittag eine Kundgebung am Hauptbahnhof. Auch für Halberstadt und Weißenfels waren Demonstrationen geplant.

Bundesweit waren am Wochenende laut der von der Kampagnen-Organisation Campact e. V. betriebenen Website "Zusammen gegen Rechts" mehr als 100 Demonstrationen angemeldet - unter anderem auch wieder in Hamburg. Dort versammelten sich nach Polizeischätzungen zu einem Aufzug von St. Pauli-Fans rund 7.000 Menschen. Ursprünglich angemeldet waren etwa 1.500.

Unter dem Motto "St. Pauli-Fans gegen Rechts" hatten die Organisatoren zu dem Aufzug nach dem Heimspiel von St. Pauli gegen Greuther Fürth aufgerufen. Bei einer weiteren Veranstaltung auf dem Hamburger Rathausmarkt bewegte sich nach Angaben von Polizei und Veranstaltern die Teilnehmerzahl im unteren dreistelligen Bereich.

Veranstaltung auch in AfD-geführtem Landkreis in Thüringen

In Lübeck kamen unter dem Motto "Lübeck gegen rechts - Gemeinsam für Solidarität, Vielfalt und Demokratie" nach Polizeischätzungen etwa 5.000 Menschen zusammen. Die Organisatoren sprachen hingegen von schätzungsweise 9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Eine Demo geplant war auch im südthüringischen Sonneberg. In dem Landkreis wurde mit Robert Sesselmann zum ersten Mal ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt.

Auslöser der Protestwelle im Januar war eine "Correctiv"-Recherche über ein Treffen von AfD-Vertretern mit Neonazis und Unternehmern Ende November. Dabei war über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen worden.