Rechtsextremistisches Magazin Faeser verbietet "Compact" Stand: 16.07.2024 06:38 Uhr

Nach Informationen von ARD-Hauptstadtstudio und SWR verbietet das Bundesinnenministerium das rechtsextremistische "Compact"-Magazin des Publizisten Elsässer. Damit verschwindet das erfolgreichste und reichweitenstärkste Organ der Neuen Rechten.

Von Michael Götschenberg und Holger Schmidt, ARD-Sicherheitsexperten

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat das rechtsextremistische "Compact"-Magazin verboten. Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Beamte die Geschäftsräume von "Compact" in Falkensee und Werder bei Berlin und Potsdam. Auch die Wohnräume von Chefredakteur Jürgen Elsässer und seiner Frau sowie von weiteren "Compact"-Beschäftigten werden nach Beweismitteln durchsucht.

Rechtsgrundlage für das Verbot ist das Vereinsrecht, wonach auch Unternehmen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, vom Bundesinnenministerium verboten werden können. Begründet wird das Verbot mithilfe einer umfangreichen Materialsammlung des Bundesamts für Verfassungsschutz, an der auch der brandenburgische Verfassungsschutz beteiligt war. Sowohl das Bundesamt als auch der Landesverfassungsschutz beobachten "Compact" seit Jahren und bewerten das Medium seit Ende 2021 als "gesichert rechtsextremistisch".

Große Reichweite

"Compact" bestand aus einem Magazin, das monatlich erscheint, nebst Sonderheften, einem Online-Auftritt und einer täglichen Sendung namens "Compact Der Tag", die von Montag bis Freitag täglich produziert wurde. Das Heft hatte nach eigenen Angaben eine Auflage von 40.000 Exemplaren.

Die tägliche Sendung, die auch auf dem YouTube-Kanal von "Compact" zu sehen war, verfügte über eine erhebliche Reichweite: Bis zu 100.000 Klicks erreichten Videos von "Compact Der Tag" auf YouTube, einzelne Doku-Formate sogar bis zu eine Million.

Chefredakteur und prägende Figur an der Spitze von "Compact" ist Jürgen Elsässer. In den einzelnen Formaten wurden sowohl aktuelle Themen aufgegriffen als auch eigene Themen gesetzt. Durchweg wurden Hass und Hetze verbreitet, insbesondere gegen muslimische Migrantinnen und Migranten, aber auch gegen die Bundesregierung, die sogenannten "Altparteien" und nach journalistischen Kriterien arbeitende Medien, die als "Systempresse" oder "Lügenpresse" diffamiert wurden.

Entscheidend für das Verbot ist, dass "Compact" nach Bewertung des Bundesinnenministeriums gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Menschenwürde verstößt und dabei "aggressiv-kämpferisch" auftritt.

Nach Belegen dafür muss man in der Tat nicht lange suchen: "Compact" sprach von sich selbst als "Widerstand", seit der Pandemie wurde das politische System als Corona- oder Impf-"Diktatur" diffamiert. In einer Sendung zur Vogelgrippe hieß es kürzlich, "neuer Impfterror" sei im Anmarsch, während der Corona-Pandemie seien die Menschen "zwangsgeimpft" worden.

Chefredakteur Elsässer erging sich in den vergangenen Jahren wiederholt in Umsturzforderungen: "Wir wollen einfach das Regime stürzen", im Unterschied zu anderen Medien sei das Ziel von "Compact". Am 3. Oktober 2023 fabulierte er auf einer Veranstaltung in Gera, im Osten einen "eigenen Staat namens DDR" wieder aufzurichten: "Wir haben doch einen Reichskanzler in Gestalt von Björn Höcke". Um die Souveränität gegen Polen zu verteidigen, könne man gemischte "deutsch-russische Bataillone" an der Grenze stationieren.

Eng verzahnt mit der Neuen Rechten

Dabei wird deutlich, dass Elsässer nicht nur auf rechtsextremistische Inhalte wie das Narrativ vom "großen Bevölkerungsaustausch" setzt, dem ganze Sonderhefte gewidmet wurden, sondern auch auf Verschwörungsmythen und Reichsbürgerideologien.

Elsässer tritt regelmäßig bei rechtsextremistischen Veranstaltungen wie Pegida oder "Zukunft Heimat" auf, ist eng verzahnt mit der "Identitären Bewegung" und ihren führenden Köpfen wie dem Österreicher Martin Sellner, der bei "Compact" wiederholt eine Plattform bekam. Gemeinsam mit dem Verleger und Vordenker der Neuen Rechten Götz Kubitschek gründete Elsässer die rechtsextremistische Aktivisten-Plattform "Ein Prozent".

Verhältnis zur AfD

Akteure der AfD bekamen regelmäßig eine Plattform bei "Compact", allen voran der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke. Das Verhältnis ist eine klassische Win-win-Situation: Die AfD erzielte mit Hilfe von "Compact" Reichweite und konnte ihre Inhalte unwidersprochen verbreiten, "Compact" konnte im Gegenzug insbesondere in seiner täglichen TV-Sendung mit Hilfe von AfD-Mandats- und Funktionsträgern den Eindruck vermitteln, politisch "ganz nah dran" zu sein.

Von journalistischen Kriterien keine Spur. In der Januar-Ausgabe des "Compact"-Magazins im Jahr 2018 brachte Elsässer es auf diese Formel: "Alle zusammen in großer Einheit: Pegida, IB, AfD, Ein Prozent, Compact! Fünf Finger, alle kann man einzeln brechen, aber alle zusammen sind eine Faust!"

Mit seiner Veranstaltungsreihe namens "Blaue Welle" wollte Elsässer die AfD im Europawahlkampf und bei den Kommunal- und Landtagswahlen in diesem Jahr unterstützen. "Compact" organisierte die Veranstaltungen mit Bühne, Bierbänken und Technik, AfD-Politiker sollten als Gäste auftreten, ganz im Sinne des üblichen Geschäftsmodells zum beiderseitigen Vorteil.

Doch die AfD-Bundespitze ging auf Distanz: zu groß war die Sorge, der Partei könnte versteckte Wahlkampffinanzierung vorgeworfen werden. Elsässer musste zusagen, keine Wahlwerbung für die AfD zu machen.

Mit dem heutigen Tag setzt das Bundesinnenministerium "Compact" und seiner Agitation ein Ende. Das Bundesinnenministerium beabsichtigt mit dem Verbot, dass sämtliche Formate ab sofort nicht mehr produziert werden dürfen, die Internetseite abgeschaltet und das Vermögen konfisziert wird. Auch die Inhalte auf dem YouTube-Kanal müssen entfernt werden. "Compact" kann gegen das Verbot klagen.