Umgang mit dem Kind Karlsruhe stärkt Rechte leiblicher Väter Stand: 09.04.2024 10:38 Uhr

Die Verfassungsbeschwerde eines Mannes aus Sachsen-Anhalt hatte teilweise Erfolg: Das Bundesverfassungsgericht hat die Position von Männern gestärkt, die um die rechtliche Vaterschaft für ihre leiblichen Kinder kämpfen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil die Rechte leiblicher Väter gestärkt. Das geltende Familienrecht berücksichtige ihr Elterngrundrecht nicht ausreichend, sagte Gerichtspräsident Stephan Harbarth. Der Gesetzgeber müsse beim Elterngrundrecht die rechtliche Elternschaft leiblicher Väter neben derjenigen der Mutter und des rechtlichen Vaters berücksichtigen, hieß es.

Bis zu einer Neuregelung bleibe das Gesetz zwar in Kraft, längstens jedoch bis zum 30. Juni 2025.

Nur wer rechtlicher Vater ist, hat umfassende Mitbestimmungsrechte und -pflichten. Das gilt etwa im Sorgerecht, beim Unterhalt oder bei der Entscheidung über medizinische Behandlung sowie der Schulwahl.

Kläger will rechtliche Vaterschaft

Damit hatte die Verfassungsbeschwerde eines Mannes aus Sachsen-Anhalt teilweise Erfolg. Seine damalige Lebensgefährtin hatte ihren neuen Lebenspartner als Vater des heute dreijährigen Kindes eintragen lassen. Das geschah allerdings erst, nachdem der Kläger einen Antrag auf Vaterschaftsfeststellung gestellt hatte.

Zuletzt hatte das Oberlandesgericht Naumburg dem biologischen Vater die rechtliche Vaterschaft verwehrt. Es berief sich auf den Bundesgerichtshof (BGH), demzufolge das Recht eines biologischen Vaters auf Anfechtung der Vaterschaft eines anderen Mannes ausgeschlossen ist, wenn zwischen dem Kind und dem gesetzlichen Vater zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung am Familiengericht eine "sozial-familiäre Beziehung" besteht. Davon geht man aus, wenn dieser Mann und die Mutter verheiratet sind oder er mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat. Letzteres war in der konkreten Konstellation der Fall.

Das Bundesverfassungsgericht hob den Naumburger Beschluss nun auf und verwies das Verfahren zurück an das OLG. Der Vater könne dort eine Aussetzung des Verfahrens bis zu einer gesetzlichen Neuregelung beantragen.