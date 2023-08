Reformpläne des Justizministers Wer mehr betreut, soll weniger Unterhalt zahlen Stand: 25.08.2023 15:16 Uhr

Justizminister Buschmann will das Unterhaltsrecht reformieren - nun hat er Eckpunkte vorgestellt: Mütter oder Väter, die sich wesentlich an der Betreuung ihres Kindes beteiligen, sollen demnach weniger Unterhalt zahlen müssen.

Unterhaltszahlungen sollen sich künftig stärker danach richten, wie sehr sich der vom Kind getrennt lebende Elternteil bei der Betreuung engagiert. Das sehen Reformpläne von Justizminister Marco Buschmann vor. Demnach könnten die Unterhaltszahlungen um rund 100 Euro im Monat sinken, wie er bei der Vorstellung der Eckpunkte sagte. Allerdings soll es auch in Zukunft überwiegend darauf ankommen, was die Eltern an Einkommen verdienen.

Bei den jetzigen Plänen geht es um Mütter oder Väter mit einer anteiligen Mitbetreuung von 30 bis 49 Prozent der Zeit. Grundlage für die Berechnung soll etwa die Zahl der Übernachtungen sein. Derzeit müssen diese Elternteile dem Ministerium zufolge den vollen Unterhalt mit nur sehr geringen Abschlägen zahlen. Die Reform soll demnach Anreize schaffen, sich mehr einzubringen.

Auf alle anderen Familien soll die Reform keine Auswirkungen haben. Das sind getrennte Eltern, die jeweils zur Hälfte die Kinder bei sich haben oder Alleinerziehenden-Familien, in denen die Mütter oder Väter die Kinder allein oder weit überwiegend betreuen.

"Nichts ist in Stein gemeißelt"

Buschmann betonte, dass die Reform überfällig sei und er zum Dialog bereitstehe. "Nichts ist in Stein gemeißelt", sagte er. Deshalb habe er zunächst Eckpunkte erarbeiten lassen.

Das Recht müsse aber die Lebensrealität berücksichtigen. Viele Paare wollten vor und auch nach einer Trennung die Kinder möglichst gleichberechtigt betreuen. Ein Unterhaltsrecht, wonach einer zahlt und einer betreut, werde dem nicht mehr gerecht, so der FDP-Politiker.

Das Papier solle eine Diskussionsgrundlage "in der Bundesregierung, mit der Wissenschaft und mit der Rechtspraxis - und natürlich auch mit den betroffenen Trennungsfamilien" bieten. Eine offene Diskussion sei hier der beste Weg zum Ziel, so der Minister. "Die Reform solle kein Väter-Gesetz werden und kein Mütter-Gesetz - sondern ein echtes Familiengesetz - mit dem Kindeswohl als oberstem Maßstab."

Auch Pläne für Betreuungsunterhalt

Ebenfalls reformiert werden soll der Betreuungsunterhalt. Diesen zahlt ein Elternteil dem anderen, wenn die Kinder noch sehr klein sind und einer der beiden für die Betreuung seine Berufstätigkeit einschränken muss. Hier zielt die Reform laut Eckpunktepapier darauf ab, "nicht gerechtfertigte" Unterschiede zwischen dem Betreuungsunterhalt bei geschiedenen und bei nichtehelichen Paaren zu beseitigen.