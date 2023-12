Reiseverkehr vor Feiertagen ADAC rechnet mit vielen Staus vor Weihnachten Stand: 18.12.2023 13:15 Uhr

Autofahrer sollten sich kurz vor dem Weihnachtsfest auf zähen Verkehr einstellen: Der ADAC erwartetet für Freitag und Samstag auf den Autobahnen zwischen den Großstädten viele Staus. Auch Fahrten in die Alpenländer werden wohl länger dauern.

Der ADAC erwartet vor dem Weihnachtswochenende Staus auf vielen Autobahnen und den Routen in die Winterurlaubsorte der Alpenländer. Die meisten Staus dürfte es am Freitagnachmittag und auch noch am Samstagvormittag geben, prognostiziert der Autoclub in München.

In Deutschland werden die "wichtigsten Staustrecken" demnach die Autobahnen im Umkreis der großen Städte Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München sein. Staus erwartet der ADAC unter anderem auch auf der A1 Köln-Hamburg, der A2 Dortmund-Berlin sowie auf den in Richtung Süden führenden Autobahnen wie der A7 und der A8.

An Weihnachten ruhige Verkehrslage erwartet

Jenseits der deutschen Grenzen wird der Verkehr laut ADAC vor allem auf den Fernstraßen in die Wintersportorte zäh - in Österreich unter anderem auf Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn, in der Schweiz auf der Gotthard-Route und den Zufahrtsstraßen in die Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz.

Auch in Südtirol und den Dolomiten sind demnach Staus zu erwarten. Für Heiligabend und den ersten Weihnachtsfeiertag rechnet der ADAC dann mit eher ruhigem Verkehr, bevor der Verkehr ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag wieder lebhafter wird.