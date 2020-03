Fünf Jahre nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen wird in Le Vernet und in Haltern am See der Opfer gedacht. Wegen der Corona-Pandemie finden keine öffentlichen Gedenkfeiern statt.

Mit einer Schweigeminute genau zur Absturzzeit um 10.41 Uhr gedachten die Menschen in Haltern am See der Opfer der Flugzeugkatastrophe. Gleichzeitig läuteten in der Stadt die Kirchenglocken.

Einige Bürger standen schweigend vor der Gedenktafel am Joseph-König-Gymnasium. Viele der Opfer des Unglücks kamen aus Nordrhein-Westfalen, unter ihnen waren auch 16 Schüler und zwei Lehrerinnen des Gymnasiums. Die Stadt hatte an einer Gedenkstätte auf einem Friedhof einen Trauerkranz aufstellen lassen.

Zeichen der Verbundenheit

Für den Abend ist die Bevölkerung aufgerufen, eine Kerze als "Licht des Gedenkens" ins Fenster zu stellen. Damit soll ein Zeichen der Verbundenheit mit den Hinterbliebenen gesetzt werden. Auch in den Fenstern der Schule sollen Kerzen entzündet werden.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet gedachte der Opfer in einer Videobotschaft: "Wir werden die Opfer des Germanwings-Flugs 9525 nie vergessen", sagte Laschet in dem bei Twitter veröffentlichten Video. Gerade in diesen Zeiten, in denen Angehörige nicht im großen Kreis "Trost und Zuflucht" finden könnten, wünsche er ihnen "viel Kraft, Beistand und Mut, weiter nach vorn zu blicken".

Le Vernet: Eine Gedenktafel mit Inschriften in vier Sprachen erinnert an den Flugzeugabsturz vor fünf Jahren.

Handvoll Menschen beim Gedenken

Trotz der Ausgangssperre in Frankreich gab es eine Gedenkzeremonie: Auf dem Friedhof von Le Vernet wurde zur Absturzzeit 10.41 Uhr ein Blumengebinde niedergelegt. Anwesend waren Medienangaben zufolge nur die Bürgermeister der Gemeinde und der Stadt und noch fünf bis sechs andere Menschen. Auf dem Friedhof gibt es ein Gemeinschaftsgrab, in dem die sterblichen Überreste bestattet wurden, die keinem der Opfer mehr zugeordnet werden konnten.

An der Absturzstelle waren nur noch Wrackteile zu sehen.

Die Germanwings-Maschine war am 24. März 2015 auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf abgestürzt. Alle 150 Insassen kamen dabei ums Leben. Nach Erkenntnissen der Ermittler brachte der vermutlich unter Depressionen leidende Copilot das Flugzeug absichtlich zum Absturz, um sich selbst zu töten. Die Opfer stammten aus 17 Nationen, die meisten aus Deutschland und Spanien.