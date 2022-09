Energiekrise Gasumlage gekippt, Gaspreisbremse kommt Stand: 29.09.2022 14:28 Uhr

Die Bundesregierung will die steigenden Energiekosten in Deutschland mit einer Gaspreisbremse dämpfen. Die Einigung der Regierung umfasst ein Paket von bis zu 200 Milliarden Euro. Die Gasumlage kommt erwartungsgemäß doch nicht.

Die Bundesregierung will mit einem über Kredite finanzierten 200-Milliarden-Euro-Paket die hohen Energiekosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher abfedern. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz an. Die Finanzierung soll über den bestehenden Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds (WSF) sichergestellt werden. Auf die bislang geplante Gasumlage will die Regierung verzichten und Unternehmen stattdessen direkt unterstützen.

"Damit die Preise sinken, spannen wir einen großen Abwehrschirm", sagte Scholz mit Blick auf die Gaspreisbremse. Für Verbraucher und Unternehmen solle es nicht zu Mehrbelastung kommen. "Mit den 200 Milliarden Euro haben wir die Möglichkeiten, das alles zu finanzieren." Die Gasumlage werde daher nicht mehr gebraucht.

Scholz verwies darauf, dass die Gasspeicher in Deutschland momentan zu mehr als 90 Prozent gefüllt seien. "Wir werden alles dafür tun, dass wir die Speicher nutzen für den Winter."

Gasumlage sollte im Oktober in Kraft treten

Die am kommenden Samstag eigentlich in Kraft tretende Gasumlage von rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde sollte eigentlich bei den Endkunden über 30 Milliarden Euro einsammeln, um die Gasimporteure zu stützen. Diese sind wegen ausbleibender russischer Lieferungen in Schieflage geraten. Durch die anstehende Verstaatlichung des größten deutschen Gasimporteurs Uniper war die ohnehin umstrittene Umlage zusätzlich in die Kritik geraten.