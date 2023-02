Pläne des Gesundheitsministers Pflege-Beitrag soll um 0,35 Prozentpunkte steigen Stand: 24.02.2023 11:40 Uhr

Um das Finanzierungsloch im deutschen Pflegesystem zu stopfen, fordern gesetzliche Kassen und Sozialverbände die Nutzung von Steuermitteln. Gesundheitsminister Lauterbach plant dagegen eine Anhebung des Beitragssatzes um 0,35 Prozentpunkte.

Angesichts der schwierigen Finanzlage in der Pflegeversicherung will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach den Beitragssatz zum 1. Juli um 0,35 Prozentpunkte erhöhen. Das geht aus einem Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums für ein Gesetz zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege hervor, aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland und die "Bild"-Zeitung zitieren. Auch die finanzielle Unterstützung für pflegende Angehörige soll demnach ab 2024 steigen. Begründet wird dies demnach mit der finanziellen Stabilität der Pflegekasse "im Sinne einer Absicherung bestehender Leistungsansprüche und im Rahmen dieser Reform vorgesehener Leistungsanpassungen".

Lauterbach hatte bereits erkennen lassen, dass höhere Pflegebeiträge nötig seien, um Verbesserungen zu finanzieren. Derzeit liegt der Beitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung bei 3,05 Prozent des Bruttolohns - für Menschen ohne Kinder bei 3,4 Prozent. SPD, FDP und Grüne hatten auch im Koalitionsvertrag angekündigt, den Pflegebeitrag "moderat" anzuheben.

Aus dem Referentenentwurf geht ebenfalls hervor, dass das Pflegegeld den Angaben zufolge zum 1. Januar kommenden Jahres um fünf Prozent angehoben werden soll. Auch Entlastungszuschläge für Pflegebedürftige im Heim sollen steigen.

Akutbedarf von 4,5 Milliarden Euro

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland zuvor berichtete, haben die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen sowie die großen Sozialverbände einen anderen Vorschlag für Entlastungen. In einem Brief an Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), aus dem das Redaktionsnetzwerk zitierte, haben sie die Bundesregierung dazu aufgefordert, Defizite in der Pflegeversicherung durch Steuermittel auszugleichen. Der Finanzierungsbedarf allein für die kurzfristige Stabilisierung im laufenden Jahr betrage mindestens 4,5 Milliarden Euro.

"Wir bitten Sie daher eindringlich, die Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung durch Bundesmittel schnell zu stabilisieren, damit die notwendige Sicherung der Liquidität nicht ausschließlich zulasten der Beitragszahlenden erfolgt", fordern die Verbände in dem Schreiben von Kanzler und Minister. Sie verweisen auf das 2022 entstandene Defizit der gesetzlichen Pflegeversicherung in Höhe von 2,25 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr werde ein weiterer Fehlbetrag von drei Milliarden Euro erwartet.

Mehr Menschen pflegebedürftig als früher

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist dem Bericht zufolge kein Adressat des Schreibens. An ihn sei es nur "nachrichtlich" versandt worden. Es wurde den Angaben zufolge von allen Verbänden der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen auf Bundesebene sowie von mehreren Sozialverbänden und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege unterschrieben.

Wesentliche Kostentreiber seien die wachsende Zahl von Pflegebedürftigen sowie die steigenden Ausgaben unter anderem durch die gesetzlich vorgeschriebene Bezahlung der Pflegekräfte nach Tarif. Zudem habe der Bund bisher die Mehrkosten durch die Corona-Pandemie in Höhe von insgesamt 5,5 Milliarden Euro nicht erstattet.

Zuschuss wurde bereits eingeführt

Über die umfangreichere Nutzung von Steuergeldern für die künftige Finanzierung der Pflege wird schon länger diskutiert. Zum 1. Januar 2022 wurde ein dauerhafter Bundeszuschuss von einer Milliarde Euro pro Jahr für die Pflegeversicherung eingeführt.