Großeinsatz auf A9 Mehrere Tote nach Busunfall bei Leipzig Stand: 27.03.2024 13:01 Uhr

Auf der Autobahn 9 bei Leipzig ist es aus noch ungeklärter Ursache zu einem schweren Unfall mit einem Reisebus gekommen. Mindestens fünf Menschen starben, zudem gibt es mehrere Verletzte.

Bei einem Unfall mit einem Reisebus auf der Autobahn 9 bei Leipzig sind offenbar mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Mindestens fünf Tote soll es geben. Zudem wurden mehrere Menschen verletzt, die genaue Anzahl steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest.

Das Fahrzeug war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Mehrere Rettungshubschrauber und Krankenwagen sind im Einsatz.

Bus war auf dem Weg nach Zürich

Bei dem Bus handelt es sich um ein Fahrzeug von Flixbus, wie das Unternehmen mitteilte. "Unsere Gedanken sind bei allen von diesem Unfall Betroffenen und ihren Angehörigen", sagte ein Sprecher des Anbieters auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.

Der Fernbus war am Morgen auf dem Weg von Berlin nach Zürich. An Bord waren nach Angaben von Flixbus 53 Fahrgäste und zwei Fahrer.

Beim Unfall mit einem Flixbus auf der A9 kamen mehrere Menschen ums Leben.

Krankenhäuser bereiten Aufnahme von Patienten vor

Die Krankenhäuser in der Umgebung bereiten sich auf einen Großeinsatz vor. Die Notaufnahme sei alarmiert und es würden Operationssäle sowie Diagnostikräume vorbereitet und vorgehalten, sagte ein Sprecher des Diakonissen-Krankenhauses in Leipzig auf Anfrage.

Ersten Informationen nach soll sich der Unfall gegen 9.45 Uhr zwischen Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz ereignet haben. Die Anschlussstelle liegt am Flughafen Leipzig/Halle. Die Autobahn 9 ist in beide Richtungen derzeit voll gesperrt - die Bergungsarbeiten könnten noch bis in den Abend andauern. Die A9 ist eine wichtige Verbindung von Nord nach Süd.