Nahe Karlsruhe haben sich 109 Schüler und Lehrer mit Tuberkulose infiziert. Wie verbreitet ist die Krankheit, was kann man gegen sie tun? Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Von Veronika Simon, SWR

In Deutschland gab es 2015 einen deutlichen Anstieg der registrierten Tuberkulosefälle, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gehen die Zahlen seitdem aber leicht zurück. 2017 wurden in Deutschland 5468 neue Fälle registriert.

In den meisten Fällen wird Tuberkulose über Tröpfchen in der Luft übertragen - zum Beispiel, wenn eine ansteckende Person in der Nähe hustet oder niest. Allerdings ist die Tuberkulose nicht so ansteckend wie zum Beispiel Masern oder Windpocken, die ja auch über die Luft übertragen werden. Ob man sich tatsächlich infiziert, hängt stark davon ab, wie eng der Kontakt mit der ansteckenden Person war, wie viele Bakterien eingeatmet wurden und wie gut die eigene körperliche Verfassung ist.

Von der Infektion bis zu einer körperlichen Reaktion vergehen mindestens sechs bis acht Wochen. Bei gesunden Erwachsenen schafft es das Immunsystem jedoch in den meisten Fällen, die Bakterien vorher zu bekämpfen oder abzukapseln, sodass die Krankheit nicht ausbricht. Nur bei fünf bis zehn Prozent der sonst gesunden Infizierten kommt es zu einer offenen Tuberkulose.