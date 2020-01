Seit 1963 konnten Ärzte mehr als 135.000 Organe in Deutschland transplantieren. Im vergangen Jahr profitierten etwa 3000 schwerkranke Patienten in Deutschland. Doch seit Jahren sind die Spenderzahlen zu niedrig. Deshalb soll nun eine neue Regelung her. Zwei Modelle stehen zur Wahl.

Worum geht es heute im Bundestag?

Zwei fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe liegen vor: Eine Abgeordnetengruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach schlägt eine "doppelte Widerspruchslösung" vor. Demnach sollen automatisch alle Bürger als Organspender gelten. In dem Fall, in dem keine Willensbekundung des potenziellen Spenders vorliegt, soll auch die Angehörigen befragt werden. Sie dürfen dabei aber nicht ihre eigene Meinung geltend machen, sondern werden ausschließlich gefragt, ob sie eine Meinungsäußerung des potenziellen Spenders kennen. Spahn räumt ein, dass dieser Weg "einen nicht geringen Eingriff des Staates in die Freiheit des Einzelnen bedeuten" würde. Der Organspendeausweis reicht ihm nicht: Gesundheitsminister Spahn will die Organspende neu organisieren. Ähnlich sehen das auch die Kritiker der "Widerspruchslösung" und streben deshalb eine "Entscheidungslösung" an. Für diesen Gesetzentwurf wirbt eine Gruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock und Katja Kipping (Linke). Kernpunkt ihres Vorschlags ist eine aktive Abfrage bei den Bürgern alle zehn Jahre - etwa bei der Verlängerung des Personalausweises. Hausärzte sollen zudem mindestens alle zwei Jahre über eine mögliche Spende beraten. Die Antworten sollen dann in einer zentralen Datenbank registriert werden.

Wie könnte die Abstimmung laufen?

Das ist schwer zu sagen. Denn bei der Abstimmung gibt es keinen Fraktionszwang - die Fraktionsführung macht den Abgeordneten also keine Vorgaben. Dies ist im Bundestag unüblich und wird meist nur bei Gewissensentscheidungen und ethischen Fragen praktiziert. Laut der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sind von den 709 Parlamentariern bisher 252 entschlossen, für die "Widerspruchslösung" zu stimmen. Dagegen befürworten 221 Abgeordnete eine "Entscheidungslösung". Dem SPD-Politiker Lauterbach zufolge gibt es unter den Abgeordneten noch 28 bis 30 Prozent Unentschiedene. Es sei daher auch möglich, dass keiner der Anträge eine Mehrheit bekomme.

Wie ist die Organspende derzeit geregelt?

In Deutschland regelt das 1997 verabschiedete Transplantationsgesetz die Organspende. Entnahmen sind nur bei einem ausdrücklichen Ja zulässig. Durch diese erweiterte Zustimmungslösung müssen sowohl Patienten zu Lebzeiten als auch ihre Angehörigen nach dem Tod einer Organspende zustimmen. Bedingung für eine Organentnahme ist der Hirntod des Patienten. Interview "Das Hirntod-Konzept ist paradox" Angesichts niedriger Zahlen von Organspenden fordert Wolfram Höfling eine breite Debatte über Leben und Tod. | mehr Derzeit gibt es in Deutschland rund 1300 Krankenhäuser mit Intensivstation, die Organe entnehmen dürfen. Sie sind seit 2012 verpflichtet, Transplantationsbeauftragte zu bestellen, die potenzielle Organspender identifizieren, melden und die Angehörigen begleiten sollen. Die Übertragung der Organe erfolgt in den bundesweit etwa 50 Transplantationszentren. Neben der postmortalen Organspende ist auch eine Lebendorganspende möglich. Sie ist allerdings an enge rechtliche Rahmenbedingungen geknüpft. Eine Spende ist zudem nur an eine kleine Gruppe von Menschen möglich: Verwandte ersten und zweiten Grades, Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Verlobte oder andere Personen, die dem Spender in besonderer persönlicher Verbundenheit offensichtlich nahestehen. Durch die hohen Auflagen soll der verbotene Organhandel unterbunden werden.

Wie viele Menschen warten auf Organe?

Derzeit warten in Deutschland mehr als 9000 Menschen auf ein Spenderorgan. Mit Abstand am dringendsten gebraucht werden Nieren. Viele Erkrankte warten außerdem auf eine Spenderlebern oder ein neues Herz. Bei dieser Zahl sind jedoch die Patienten nicht berücksichtigt, die zwar ein neues Organ bräuchten, aber nicht auf die Warteliste aufgenommen wurden. Laut DSO sind in Deutschland beispielsweise mehr als 90.000 Patienten aufgrund eines Nierenversagens dialysepflichtig. Nach Expertenschätzungen könnte etwa der Hälfte dieser Patienten mit einer Nierentransplantation geholfen werden, wenn die Wartezeiten auf eine Spenderniere kürzer wäre. Derzeit beträgt sie acht Jahre. Video Organspende: Sarah Schott tanzt ins neue Leben 15.08.2019, Jürgen Schmidt, SWR | video

Wie viele Organspender gibt es?

Auf Spenderseite gab es zuletzt wenig positive Nachrichten: Nach einem Anstieg 2018 ging die Zahl 2019 leicht zurück: 932 Menschen spendeten nach ihrem Tod laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) insgesamt 2995 Organe. Am häufigsten wurden Nieren (1524), Lebern (726) und Lungen (329) gespendet. In Ostdeutschland liegt die Zahl der Organspender leicht höher als in Westdeutschland.

Wie viele Menschen haben einen Organspendeausweis?

Einen ausgefüllten Organspendeausweis hatte 2018 etwa jeder dritte Deutsche. Einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse zufolge liegt die Zahl derzeit bei 40 Prozent. Demnach hat unter den Jüngeren von 18 bis 29 jeder Zweite einen Spendeausweis (51 Prozent), ab 70 ist es noch jeder Vierte (25 Prozent). Bei den Altersgruppen dazwischen liegt dieser Anteil zwischen 40 und 45 Prozent. Interessant: Laut der BZgA-Studie erlauben 81 Prozent eine Organentnahme ohne Beschränkung. Wird die Spendenbereitschaft eingeschränkt, betrifft dies mit 56 Prozent am häufigsten die Augenhornhaut. Das Herz schließen 27 Prozent von der Spende aus, die Haut 17 Prozent.

Was sagt die Bevölkerung?

Die eher positive Einstellung zum Thema Organ- und Gewebespende ist in Deutschland derzeit mit 84 Prozent so hoch wie nie zuvor. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter 4000 Menschen zwischen 14 bis 75 Jahren aus dem Jahr 2018. Demnach wären 72 Prozent der Befragten grundsätzlich bereit, selbst Spenderin oder Spender zu werden. 21 Prozent wären damit nicht einverstanden. Mit einer durchschnittlichen Spenderrate von 11,2 Spendern pro eine Million Einwohner ist Deutschland allerdings weiter eines der Schlusslichter im internationalen Vergleich. Das liegt am derzeitigen Organspendesystem. 33 Prozent der für die BZgA-Befragten haben den Eindruck, dass nach dem Tod gespendete Organe in Deutschland nicht gerecht verteilt werden. Die meisten Befragten (77 Prozent) wissen von Unregelmäßigkeiten bei Organvergaben, über die in den letzten Jahren berichtet wurde.

Wie macht es das Ausland?

Der Blick auf andere Staaten zeigt: In Europa überwiegt die Widerspruchslösung. Rund 20 europäische Staaten haben sie eingeführt. Jeder Bürger, der nicht ausdrücklich widerspricht, ist damit ein potenzieller Organspender. Darüber hinaus gilt in einigen Ländern eine erweiterte Zustimmungslösung - etwa in Dänemark, Island, Litauen, Rumänien und der Schweiz. In Bulgarien kann man sogar gegen den eigenen Willen zum Organspender werden. Spanien ist mit einer Quote von 46,9 Spendern auf eine Million Einwohner Weltführer bei den Organspenden. Hier gilt die "Widerspruchsregel". Eine Organentnahme darf dort aber auch bei einem Herztod geschehen. Übersicht In welchen Ländern gelten welche Regeln? Von Belgien bis Zypern: Wie andere Staaten die Organspende geregelt haben. | krankenkassen.de

