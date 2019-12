Noch immer gibt es in Deutschland Versuche, Homosexuelle "umzupolen" mithilfe dubioser Therapien. Ein Gesetzentwurf von Minister Spahn will dem jetzt einen Riegel vorschieben. Ein Überblick von tagesschau.de.

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

Kurz vor dem geplanten Beschluss war der Entwurf noch einmal verschärft worden: Die Ausnahmen für Heranwachsende seien gestrichen worden, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gerade in dieser Altersphase fänden die meisten Versuche statt, mit Pseudo-Therapien gegen Homosexualität oder die Geschlechtsidentität vorzugehen - daher sollen sie auch bei 16- bis 18-Jährigen künftig verboten sein.

Verstöße gegen das neue Gesetz sollen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder hohen Bußgeldern von bis zu 30.000 Euro geahndet werden. Das Gesundheitsministerium räumt dabei in seinem Entwurf den Interessen der Betroffenen Vorrang ein - vor der mit einem Verbot einhergehenden Einschränkung der Berufsfreiheit der Behandelnden.

Sogenannte Konversionstherapien zielen darauf ab, die sexuelle Orientierung eines Menschen zu beeinflussen oder zu verändern. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass Homosexualität "heilbar" und in heterosexuelles beziehungsweise asexuelles Verhalten zu verwandeln sei. Sie vermitteln den Eindruck, dass Homosexualität eine Erkrankung sei, die korrigiert werden könne. Zu den angebotenen Behandlungen gehören neben der Psychotherapie unter anderem Lichttherapie, Homöopathie und offenbar auch Elektroschocktherapie. Sie richten sich vor allem an Jugendliche und Heranwachsende.

Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass solche Behandlungen "funktionieren". Stattdessen heißt es in einem Gutachten des Bundesfamilienministeriums, nach allem, was man wisse, "sind diese Behandlungen gefährlich". So werde etwa die beim Coming-out ohnehin bestehende Angst vor Stigmatisierung, Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt dadurch noch verstärkt. Die Therapien können zudem Depressionen, soziale Isolation und ein erhöhtes Suizidrisiko nach sich ziehen.