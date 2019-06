UN-Klimakonferenz Wie war das nochmal mit dem Klima?

In Bonn beginnt eine Vorbereitungskonferenz der Vereinten Nationen zum nächsten Weltklimagipfel Ende des Jahres in Chile. Ein Überblick über die zentralen Fragen.

Von Jan Koch, WDR

Die Zeit laufe ab, warnen nicht nur "Fridays For Future". Auch UN-Gerenalsekretär Antonio Guterres. "Wir machen zu wenig von dem Vereinbarten, von dem wir schon jetzt wissen, dass es überhaupt nicht ausreichen wird", sagte er erst kürzlich auf einer Wiener Klimakonferenz. Was war denn aber das Vereinbarte?

Was war nochmal das Pariser Abkommen?

196 Vertragsparteien haben Ende 2016 beschlossen: Wir wollen den Kampf gegen den Klimawandel konsequent angehen und dabei die durch Treibhausgase verursachte Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit beschränken. Zieldatum ist das Ende des Jahrhunderts. Hierbei geht es vor allem um eine Gradgrenze, bei der Wissenschaftler annehmen, dass weltweite Schäden noch einzuschränken sind.

Sicher ist laut Klima-Wissenschaftler, dass es auf der Erde zu "umumkehrbaren Umweltveränderungen" käme, wie auch das Max-Planck-Institut für Meteorologie schreibt.

Bundeskanzlerin Merkel und die damaligeUmweltministerin Hendricks beim Pariser Klimagipfel.

Was war nochmal das 1,5 Grad Ziel?

Nun gibt es allerdings bereits einen Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC) aus dem letzten Jahr der beschreibt, dass ein Einhalten von nicht mehr als 1,5 Grad Erwärmung zwar ambitioniert, aber wesentlich wichtiger wäre. "Die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, erfordert rasche, weitreichende und beispiellose Veränderungen in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft", erklärte der IPCC letzten Herbst.

Das Abschlussdokument der letzten Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz hat dies anerkannt. Der Streit um Formulierungen dazu war vor allem mit den USA, Russland und Saudi-Arabien schwierig.

Was passiert, sollte das Ziel verfehlt werden?

Die Autoren des IPCC-Berichts schrieben, dass der globale Meeresspiegel bis zum Ende dieses Jahrhunderts bei 1,5 Grad Erwärmung um zehn Zentimeter weniger klettern würde als bei zwei Grad. Einen eisfreien Arktischen Ozean im Sommer gibt es laut IPCC bei 1,5 Grad wahrscheinlich einmal pro Jahrhundert, bei zwei Grad vermutlich "mindestens einmal pro Jahrzehnt". Korallenriffe würden größtenteils verschwinden.

Wenn man sich allein die letzten vier Jahre anschaut, so die Weltorganisation für Meteorologie (WMO), dann sind dies die wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen. Das ist gut 170 Jahre her. Die WMO hat nachdem Auswerten einiger Datensammlungen, die Wärmerekorde als "ein klares Anzeichen für den anhaltenden langfristigen Klimawandel" gewertet.

Welche Maßnahmen werden ergriffen?

Jedes Land, das Teil des Pariser Abkommens ist, verpflichtet sich Klima- und Umweltschutzprojekte voranzutreiben. Dafür ist in dem Abkommen festgehalten, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar für den Kampf gegen die Erderwärmung in armen Staaten bereitzustellen. Diese Summe soll bis 2025 fließen.

Im Energiesektor steuern Staaten individuell um. So hat Deutschland beispielsweise in der so genannten Kohlekommission beschlossen, den Ausstieg aus dieser Energiegewinnung bis spätestens 2035 zu schaffen. Laut einem der letzten ARD-Deutschlandtrends begrüßen knapp 60 Prozent der Deutschen einen raschen Kohleausstieg. Umweltverbände halten einen Ausstieg bis Mitte der Dreißiger Jahre für zu spät. Unions-Politiker hingegen warnten erst neulich vor einem zu raschen Ausstieg und hohen Strompreisen.

Auch im Verkehrssektor sind alternative Konzepte wie Elektromobilität oder Biomethan-Treibstoff in den Fokus der Diskussion geraten.

Was bringen Klimanotstände?

Einzelne deutsche Städte reagieren nun und rufen jede für sich Klimanotstände aus, wie zum Beispiel Konstanz, Kiel oder auch Münster. Der Notstand bedeutet für die Städte eine Selbstverpflichtung. Dass bei allen zukünftigen Entscheidungen der Klimaschutz berücksichtigt wird und in seinem Sinne gehandelt werden. Kritiker halten das für Symbolpolitik. Klimapolitik könne auch ohne das Label "Klimanotstand" passieren. Münster zum Beispiel will aber als gutes Beispiel vorangehen und mehr gegen den CO2-Ausstoß tun.