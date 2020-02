Vier Tatorte, elf Tote. Der Täter: offenbar ein 43-jähriger Deutscher. Die Ermittler vermuten rechten Terror. Was bisher bekannt ist - ein Überblick.

Gegen 22 Uhr sind am Mittwochabend in Hanau an mehreren Orten Schüsse gefallen: Zunächst in einer Shisha-Bar in der Innenstadt - im Bereich des Heumarkts. Augenzeugen berichteten von acht bis neun Schüssen. Anschließend wurde in einer Shisha-Bar im Stadtteil Kesselstadt geschossen. Zudem sind laut Hessens Innenminister Peter Beuth ein Kiosk und ein Auto beschossen worden.

Nach Zeugenaussagen zu einem Fluchtfahrzeug drangen Spezialkräfte in ein Reihenhaus in Kesselbach - unweit des zweiten Tatorts. Dort fanden sie die Leichen des mutmaßlichen Täters und einer weiteren Person.