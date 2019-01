Wenn persönliche Daten unerlaubt im Internet veröffentlicht werden, können sich die Betroffenen zur Wehr setzen. Dafür gibt es eine Reihe von juristischen Möglichkeiten.

Von Fabian Töpel, ARD-Rechtsredaktion

Auf Google und in den sozialen Netzwerken treten täglich Fälle auf, in denen fremde Daten veröffentlicht werden. Daher mussten sie Vorkehrungen treffen, um eine schnellere Überprüfung und gegebenenfalls Löschung zu ermöglichen. So kann man sich bei Google gegen Vorlage eines Identifikationsdokuments wie Ausweis oder Führerschein auf einer speziellen Webseite gegen Suchergebnisse wehren, die in personenbezogene Daten eingreifen. Darauf folgt dann gegebenenfalls die Löschung der personenbezogenen Daten der jeweiligen Plattformen.