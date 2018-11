In Deutschland wird ein individuelles Recht auf Asyl verfassungsrechtlich gewährleistet. Der CDU-Politiker Merz hat eine Diskussion darüber angestoßen. Doch welche Bedeutung hat Artikel 16a Grundgesetz noch?

Von Claudia Kornmeier, SWR

In Deutschland ist das Recht auf Asyl im Grundgesetz in Artikel 16a verankert. Dort heißt es in Absatz eins: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." Tatsächlich wird das Asylrecht in der Bundesrepublik damit nicht allein aufgrund der völkerrechtlichen Verpflichtung aus der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt, sondern hat Verfassungsrang - anders als in vielen anderen Staaten.

Auch die EU-Grundrechtecharta verweist im wesentlichen auf die Genfer Flüchtlingskonvention. In Deutschland wurde das Asylrecht als individuelles und einklagbares Grundrecht ins Grundgesetz aufgenommen. Es ist eine Reaktion auf die politischen Verfolgungen während der Zeit des Nationalsozialismus.