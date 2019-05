Die AfD hat bei der Europawahl bundesweit zwar schlechter als erwartet abgeschnitten - in Sachsen und auch Brandenburg wurde sie aber wohl stärkste Kraft. In den Metropolen Berlin, Hamburg und München dagegen kommen die Grünen auf Platz eins.

Hat allen Grund zur guten Laune: Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (links)

Der Europawahlkampf sei schwierig gewesen, sagte AfD-Chef Alexander Gauland in einem ersten Statement zum Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl - und sah dabei nicht wirklich glücklich aus. Tatsächlich bleiben die Rechtspopulisten, wenn auch zweistellig, bundesweit hinter den Erwartungen zurück.

Freuen allerdings dürfte sich Gauland über das Abschneiden der AfD in den meisten Bundesländern im Osten der Republik - denn dort sieht es deutlich besser aus für die Partei. In Sachsen und Brandenburg dürfte die AfD sogar vor der CDU stärkste Kraft werden. In Sachsen lag sie nach Auszählung der Hälfte der Stimmbezirke bei 30,1 Prozent, in Brandenburg nach Auszählung fast aller Stimmen bei 20,3 Prozent. Bleibt das so, wäre das in beiden Fällen ein komfortabler Vorsprung vor der CDU.

In Thüringen und Sachsen-Anhalt schnitt die AfD zwar ebenfalls gut ab, blieb aber wohl hinter den Christdemokraten. Ganz anders das Bild in Mecklenburg-Vorpommern: Dort schnitten CDU und Grüne besonders gut ab, gefolgt von SPD und Linken. Die AfD bildet das Schlusslicht.

Grüner Erdrutschsieg in westdeutschen Großstädten

In München wurden die Grünen stärkste Kraft - vor der CSU.

Ganz anders als im Osten der Republik stellt sich die Situation in den westdeutschen Metropolen dar - vor allem in Berlin, Hamburg und München. Denn in den drei größten deutschen Städten wurden wohl die Grünen stärkste Kraft.

Nach Auszählung fast aller Stimmen lagen die Grünen in der Hansestadt mit 31 Prozent der Stimmen weit vor SPD und CDU. Ähnlich sah es in Berlin aus. In der Hauptstadt erreichten die Grünen auf knapp 28 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei lag die CDU weit abgeschlagen mit rund 15 Prozent. Und auch in München gewannen die Grünen deutlich - mit gut 31 Prozent vor der CSU.