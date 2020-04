Kritik an Müller-Plänen

Das katholische Hilfswerk Misereor erklärte, in der neuen Liste sei der Anteil der am wenigsten entwickelten Länder geschrumpft. Es sei zu befürchten, dass gerade die Zielgruppen zurückgelassen würden, die bereits jetzt die geringsten Chancen hätten, sich aus eigener Kraft aus Armut und Marginalisierung zu befreien, sagte Geschäftsführer Martin Bröckelmann-Simon.



Der entwicklungspolitische Dachverband Venro zeigte sich ebenfalls besorgt. "Die geplante Fokussierung auf Partnerländer, die schon auf einem guten Weg sind, darf auf keinen Fall dazu führen, die Länder und Menschen aus dem Blick zu verlieren, die in besonderer Weise auf Unterstützung angewiesen sind", erklärte der Venro-Vorsitzende Bernd Bornhorst.