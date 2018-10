Festakt zum Tag der Einheit "Laut für Grundwerte eintreten"

Eines der zentralen Themen beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit: die aktuellen Gefahren für die Demokratie. Spitzenpolitiker mahnte zur Wachsamkeit. Einhelliges Lob gab es für Leistung der Ostdeutschen.

Eindringliche Appelle zur Verteidigung der demokratischen Grundwerte haben die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit geprägt.

Bundesratspräsident Michael Müller (SPD) sagte beim Festakt in Berlin, es dürfe nicht zugelassen werden, dass eine Minderheit die Deutungshoheit an sich reiße und dabei die Grundwerte missachte. Rassismus dürfe keinen Platz haben: "In unserem Land muss niemand, um Kritik zu äußern, mit Rechtspopulisten und -extremisten mitlaufen", betonte der Regierende Bürgermeister Berlins. Es sei Zeit, "offen und laut für unsere Grundwerte" einzutreten.

Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) rief dazu auf, wachsam zu bleiben gegenüber Versuchen, sich aus der historischen Verantwortung zu stehlen oder die Demokratie in Frage zu stellen. Der Erfolg des Landes gründe auf Gewaltverzicht und gegenseitigem Respekt. An Populisten gerichtet fügte er unter großem Beifall hinzu: "Niemand hat das Recht zu behaupten, er allein vertrete 'das Volk'."

Lob für die Ostdeutschen

Wie Schäuble und Müller stellte auch Bundeskanzlerin Merkel den Beitrag der Menschen vor allem im Osten des Landes für die deutsche Einheit heraus. Dabei sei klar, dass die deutsche Einheit "ein Prozess ist". Merkel sprach von einem "langen Weg, der immer wieder herausfordert zuzuhören, aufeinander zuzugehen, nicht nachzulassen".

Müller erinnerte daran, dass die Zeit nach der Wende für viele Menschen einen immensen Umbruch mit weitreichenden Konsequenzen bedeutet habe. "In dieser Zeit entstanden auch Wunden", räumte Müller ein. "Wir wissen, was Sie geleistet haben", sagte er an die Betroffenen gerichtet.

Schäuble blickte darauf zurück, dass nicht nur die deutsche Teilung, sondern auch die Einheitsjahre Spuren hinterlassen hätten. Dazu gehörten erfüllte Träume ebenso wie erlittene Enttäuschungen, etwa durch Arbeitsplatzverlust.

tagesschau vom 3.10.1990

3. Oktober 1990







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Mobil (h264) Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video779450~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="600px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Festakt, Bürgerfest und Demonstrationen

Die zentralen Feierlichkeiten zum 28. Jahrestag der Deutschen Einheit hatten mit einem ökumenischen Gottesdienst im Berliner Dom begonnen. Daran und am anschließenden Festakt in der Staatsoper nahmen zahlreiche Spitzenvertretern der Verfassungsorgane teil.

Bereits seit Montag wurde zudem im Berliner Regierungsviertel ein dreitägiges Bürgerfest gefeiert. Dazu wurden bis zum Abschluss am Abend bis zu eine Million Besucher erwartet.

Angemeldet waren für Mittwoch in Berlin-Mitte auch zahlreiche Demonstrationen. Mehrere Kundgebungen richten sich gegen einen Aufzug einer rechtspopulistischen Vereinigung.