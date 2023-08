Jury hat entschieden Deutschland schickt "Das Lehrerzimmer" ins Oscar-Rennen Stand: 23.08.2023 19:26 Uhr

"Das Lehrerzimmer" soll für Deutschland ins Rennen um den nächsten Auslands-Oscar gehen. Der Film tritt in große Fußstapfen: Dieses Jahr hatte der deutsche Beitrag "Im Westen nichts Neues" gleich vier Academy Awards gewonnen.

Der Film "Das Lehrerzimmer" von Regisseur Ilker Çatak soll für Deutschland ins Rennen um den Auslands-Oscar im kommenden Jahr gehen. Das teilte German Films, die Auslandsvertretung des Deutschen Films, mit.

"Das Lehrerzimmer" sei ein hochaktueller, universeller Kinofilm, dem man sich nicht entziehen könne, hieß es in der Jurybegründung. Der Film erzählt von einem Konflikt an einer Schule, der aus dem Ruder läuft. Im Zentrum steht eine Lehrerin (gespielt von Leonie Benesch), die eine Diebstahlserie an ihrer Schule aufklären will und sich entscheidet, dafür heimlich eine Kamera im Lehrerzimmer mitlaufen zu lassen.

Die Fußstapfen sind gewaltig

Çatak gewann mit dem "Lehrerzimmer" beim Deutschen Filmpreis die Goldene Lola für den besten Spielfilm. Bei den Oscars tritt der Film in große Fußstapfen: In diesem Jahr gewann die deutsche Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues" von Regisseur Edward Berger nicht nur den Acadamy Award als bester internationaler Film, sondern auch noch drei weitere Preise für Kamera, Szenenbild und Filmmusik.

Die Wahl des deutschen Beitrags ist nur eine Vorstufe im Rennen um den Auslands-Oscar. Später wird die Shortlist aus den internationalen Bewerbern bekanntgegeben. Aus dieser Shortlist werden wiederum die fünf nominierten Filme gekürt. Die Verleihung der Oscars findet dann am 10. März 2024 statt.