Deutscher Filmpreis "Im Westen nichts Neues" mit sechs Lolas ausgezeichnet Stand: 12.05.2023 21:14 Uhr

Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises hat "Im Westen nichts Neues" bereits sechs Auszeichnungen gewonnen. Schauspieler Albrecht Schuch bekam die Lola als bester männlicher Nebendarsteller. Es wurde aber auch kritisch.

Der Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" ist mit bereits sechs Deutschen Fernsehpreisen ausgezeichnet worden. Die gewann der Film in den Kategorien Tongestaltung, Kamera, Maskenbild, Filmmusik, Szenenbild und Beste männliche Nebenrolle. Die Veranstaltung läuft noch.

Bereits bei den Oscars hatte "Im Westen nichts Neues" vier Preise bekommen.

Preis für beste Nebenrolle geht an Schuch

Die Lola für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle bekam Albrecht Schuch.

Schuch hat im Laufe seiner Karriere nun schon vier Lolas gewonnen: Im vergangenen Jahr wurde er für seine Rolle im Drama "Lieber Thomas" geehrt, 2020 gewann er gleich zwei Trophäen für "Systemsprenger" und "Berlin Alexanderplatz".

Albrecht Schuch posiert mit seiner Lola beim Deutschen Filmpreis.

Der Deutsche Filmpreis gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Die Nominierungen und Auszeichnungen sind mit insgesamt rund drei Millionen Euro für neue Projekte dotiert. Zur Verleihung waren rund 1600 Gäste in das Theater an den Potsdamer Platz eingeladen. Moderiert wurde der Abend von Jasmin Shakeri.

Roth macht auf Missstände aufmerksam

Aber auch ernste Themen fanden ihren Platz: Kulturstaatsministerin Claudia Roth mahnte bei der Feier in Berlin eine offene Auseinandersetzung mit Missständen in der Branche an. Die Grünen-Politikerin sagte dazu: "Wir sind hier auch hier, um Probleme deutlich zu benennen: Abhängigkeitsverhältnisse, Machtmissbrauch, tätliche Übergriffe, sexualisierte Gewalt am Set."

Claudia Roth Ein Klima der Angst können und wollen wir nicht dulden.

Roth kündigt Reformation der Filmforderung an

Wer diese Missstände offen kritisiere, "wer fordert, dass sie abgestellt werden und dafür als Nestbeschmutzerin geächtet wird" -, könne auf ihre Unterstützung zählen. Es brauche eine ehrliche und offene Auseinandersetzung.

Claudia Roth bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin.

Es müsse möglich sein, darüber zu sprechen, was falsch laufe und was man verbessern könne, darüber zu sprechen, welche Strukturen verändert werden müssten, damit ein Filmset ein Ort sei, an dem Filme in einer guten, kreativen und konstruktiven Arbeitsatmosphäre entstünden. Was dem im Wege stehe, könnten sie gemeinsam ändern, sagte Roth.

Roth will Filmförderung reformieren

Roth kündigte dabei an, die Filmförderung reformieren zu wollen. Und da gehe es dann auch darum, dass sich Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen verbesserten und ein Code of Conduct (Verhaltenskodex) verbindlich sei und nicht Sonntagssprech.