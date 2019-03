Die Eckpunkte für den Bundeshaushalt sind noch kein Entwurf - den will Finanzminister Scholz erst im Juni vorstellen. Doch schon vor der heutigen Kabinettssitzung steht sein Vorschlag von vielen Seiten in der Kritik.

Heute stellt Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Eckpunkte des Bundeshaushalts vor. Die Kritik auch aus den Reihen der Koalition an seinem Vorschlag reißt nicht ab.

"Wenn er auf der einen Seite sagt, die fetten Jahre sind vorbei, auf der anderen Seite, Deutschland kann sich fast alles leisten (...) das passt nicht zusammen", sagte CDU-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg dem rbb-Inforadio in Hinblick auf die geplanten Sozialausgaben. Er verlange von einem Bundesfinanzminister klare Prioritäten, "so wie man das von Wolfgang Schäuble gewohnt war".

"Unseriöse Haushaltspolitik"

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Peter Boehringer von der AfD, bestritt sogar, dass es eine Schwarze Null gebe: "Es gibt Risiken auf der Einnahmeseite, und auf der Ausgabenseite wird getrickst", sagte er dem ARD-Morgenmagazin. Er warf Scholz "unseriöse Haushaltspolitik" vor. Boehringer monierte die pauschale "globale Minderausgabe": Niemand wisse, wo die Ministerien genau sparen sollen. Wie viel einzusparen ist, das gibt das Ministerium allerdings vor: 3,7 Milliarden Euro sollen es sein.

Das Ministerium sieht darin kein Problem und argumentiert: In der Vergangenheit habe sich am Jahresende stets gezeigt, dass Mittel nicht abgerufen wurden.

"Alles richtig gemacht"

Der SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs wies die Kritik zurück. "Ich glaube, Olaf Scholz hat alles richtig gemacht, wenn sich alle beschweren", sagte er im ARD-Morgenmagazin.

Er verstehe die Wünsche aus den Ressorts: "Die SPD will mehr Geld für alles, aber es ist nicht mehr Geld da." Jetzt finanziere man genau das, was im Koalitionsvertrag als prioritär bewertet worden sei.

Debatte hat erst begonnen

Trotz der schwächeren Konjunktur plant Scholz erneut einen Etat ohne neue Schulden. Er mahnte seine Ressortkollegen in einer Vorlage für die heutige Kabinettssitzung aber zu einer "verstärkten Haushaltsdisziplin": Ein Haushalt ohne neue Schulden sei etwa angesichts von Konjunkturrisiken nicht selbstverständlich. Das Kabinett soll die Eckwerte am Vormittag beschließen. Anschließend beginnen die Etatberatungen in den Koalitionsfraktionen.

Im Juni will Scholz den Entwurf vorlegen, der Bundestag soll im November abstimmen.

Muss die Bundeswehr noch mehr Geld bekommen?

Schon seit Tagen gibt es gleich wegen mehrerer Haushaltposten erheblichen Unmut. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll zwar mehr Geld bekommen, aber nicht so viel wie gefordert. Sowohl der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), als auch der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, hatten zuvor die Pläne zum Verteidigungsetat kritisiert.

Kritik an den Budgetplänen kommt auch aus dem Haus von Entwicklungsminister Gerd Müller. Das "Handelsblatt" berichtet, er werde den Eckwerten in der Kabinettssitzung nur unter Vorbehalt zustimmen. Der Minister werde in der Sitzung eine entsprechende Protokollerklärung abgeben. Der CSU-Politiker wolle dagegen protestieren, dass Scholz den Etat seines Ministeriums für 2020 auf dem Niveau von 2019 einfrieren will.

Entwicklungsminster Müller - hier ährend einer Irak-Reise im April 2018 - ist mit den Eckpunkten besonders unzufrieden.

Länder verärgert

Der Bundesfinanzminister will zudem den Bundeszuschuss zu den Flüchtlingskosten deutlich reduzieren. Bisher gibt der Bund 4,7 Milliarden Euro pro Jahr, will dies aber auf rund 1,3 Milliarden senken. Das ist aus Sicht der Länder nicht akzeptabel.

Die Grünen fordern deutlich mehr Geld im Bundeshaushalt für die Schiene. Zwar sehen die Eckwerte des Etats 2020 vor, dass der Bund der Deutschen Bahn von 2020 an pro Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich für den Erhalt der Schienenwege zur Verfügung stellt. Die sei "nur ein Tropfen auf den heißen Stein", sagte Fraktionsvize Oliver Krischer der Deutschen Presse-Agentur.

Wirtschft vermisst "Signalwirkung"

Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) vermisst "die erhoffte Signalwirkung für den Wirtschaftsstandort Deutschland". DIHK-Präsident Eric Schweitzer sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es reiche nicht aus, dass der Bund ohne neue Schulden auskommen wolle. "Wir müssen die Investitionsbremsen lösen - und zwar insbesondere durch Senkung der Steuersätze und eine Verbesserung der Abschreibungsbedingungen." Nur so ließen sich die Herausforderungen durch die Unsicherheiten im Welthandel, Digitalisierung und demografischen Wandel meistern.

Mit Informationen von Birgit Schmeitzner, ARD-Hauptstadtstudio

Vor der Kabinettsentscheidung zum Etat 2020

Torsten Huhn, ARD Berlin

