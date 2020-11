Wenn es bald einen Corona-Impfstoff geben sollte, dann will die Bundesrepublik etwas davon abbekommen. Gesundheitsminister Spahn drängt deswegen darauf, dass die EU möglichst bald feste Verträge abschließt.

Nach der Nachricht, dass es vielleicht bald einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben könnte, will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Druck auf die EU erhöhen, damit schnell Verträge mit den Pharmafirmen abgeschlossen werden. Biontech und Pfizer hatten gestern bekanntgegeben, dass ihr Impfstoffkandidat vielversprechende Ergebnisse liefere und deswegen kurz vor der Zulassung stehe. Bisher gebe es mit den beiden Unternehmen nur einen Vorvertrag, sagte Spahn im ZDF.

Er wolle, dass die EU nun "in den nächsten Tagen" einen Abschluss mit Biontech und Pfizer erziele. "Ich könnte es als deutscher Gesundheitsminister jedenfalls schwer erklären, wenn in anderen Regionen der Welt ein in Deutschland produzierter Impfstoff schneller verimpft würde als in Deutschland selbst."

Mitteilung: 90 Prozent Wirksamkeit

Mit "großartig" und "Riesenerfolg" wurde gestern die Mitteilung der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer kommentiert. Der von ihnen entwickelte Impfstoff verhindere in mehr als 90 Prozent der Fälle eine Erkrankung an der durch das Coronavirus verursachten Krankheit Covid-19, hatten die Pharmaunternehmen zuvor verkündet. Dies sei in der laufenden klinischen Prüfung festgestellt worden. In der kommenden Woche soll bereits eine Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden.

Damit rückt ein effektiver Corona-Impfstoff in Europa und den USA in greifbare Nähe. Spahn nannte die durch Biontech und Pfizer verkündeten Erfolge "ermutigend". "Wir werden so schnell einen Impfstoff haben bei einem neuen Virus wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte." Eine Wirksamkeit von 90 Prozent sei sehr hoch. Ein Grippe-Impfstoff habe im Vergleich nur 50 oder 60 Prozent Wirksamkeit, erklärte der Minister. Es mache ihn auch "ein Stück stolz", dass ein von der Bundesregierung unterstütztes Unternehmen in der Forschung an einem Corona-Impfstoff "jetzt so weit vorne mitspielt".

Möglichst rasch große Mengen produzieren

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek setzt auf eine Herstellung in großem Stil. "Es wird darauf ankommen, den Impfstoff nun möglichst rasch und in großen Mengen zu produzieren", sagte Karliczek der Nachrichtenagentur dpa. Die Nachricht von Biontech und Pfizer sei ein Grund zum Optimismus. Die beiden Pharmaunternehmen rechnen nach eigenen Angaben damit, dass noch in diesem Jahr bis zu 50 Millionen Impfstoff-Dosen bereitgestellt werden können. Im kommenden Jahr kalkulieren sie mit bis zu 1,3 Milliarden Dosen.