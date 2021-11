Gesundheitsministerkonferenz Booster für alle und Testpflicht in Heimen Stand: 05.11.2021 13:43 Uhr

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sind sich einig: Die Anstrengungen im Kampf gegen die vierte Corona-Welle müssen intensiviert werden. Daher empfehlen sie nun Booster-Impfungen für alle sowie verpflichtende Tests in Heimen.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich bei ihrer Konferenz auf mehrere wichtige Punkte für den Kampf gegen die sich aktuell wieder zuspitzende Corona-Lage geeinigt. Zum einen sollen nach Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die 2G- bzw. 3G-Konzepte noch wichtiger als Zugangsvoraussetzung zu Veranstaltungen oder Gastronomie werden. In Regionen mit besonders hohen Zahlen soll der Fokus auf 2G liegen. Ein besonderes Augenmerk soll in diesem Zusammenhang auf der Kontrolle von Nachweisen liegen.

Als weitere zentrale Maßnahme bezeichnete Spahn den Schutz von Orten, "wo die besonders Verwundbaren leben". Daher beschlossen die Minister eine Ausweitung der Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen. Man wolle eine "Sicherheitsschleuse" in den Heimen hinterlegen und dazu ein Bundesgesetz anschieben, erläuterte der Vorsitzende der Konferenz, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Demnach sollen etwa geimpfte oder genesene Besucher von Heimen zusätzlich zu Tests verpflichtet werden, die aber kostenlos sein sollen.

Auffrischungen generell nach sechs Monaten

"Es ist wichtig die Dynamik, die jetzt da ist, zu brechen", betonte Holetschek. Daher empfehlen die Gesundheitsminister generell eine Auffrischungsimpfung sechs Monate nach der zweiten Dosis. Dies gelte vor allem für ältere und vorerkrankte Menschen sowie medizinisches Personal, aber letztlich auch für alle, sagte der CSU-Politiker. "Die Lage ist teilweise dramatisch, besorgniserregend und alles andere als entwarnend."

Spahn sieht Deutschland vor "schwierigen Wochen"

Auch Spahn rief seinerseits zur Booster-Impfung auf: "Wir brauchen mehr Tempo." Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme. Dass die dritte Impfung "so einen klaren Unterschied macht", die Welle zu brechen, sei noch nicht lange bekannt. Spahn nannte es ein "wichtiges Signal", dass sowohl Ärzteschaft als auch Bund und Länder in dieser Frage einig seien. Nun seien die Hausarztpraxen in der Pflicht, es müsse aber auch öffentliche Angebote wie Impfstellen und -busse geben.

Deutschland stehe in der Corona-Pandemie "vor sehr schwierigen Wochen", sagte Spahn. Man wisse, dass etwa 0,8 Prozent der Neuinfizierten nach zehn bis 14 Tagen auf den Intensivstationen landeten. Das bedeute bei einer Neuinfektionszahl von 40.000, dass von diesen Infizierten nach einigen Tagen 350 bis 400 auf Intensivstationen versorgt werden müssten.