Mit harten Einschnitten will die Bundesregierung ab kommenden Montag die Corona-Infektionszahlen unter Kontrolle bringen. Kanzlerin Merkel berät derzeit mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Details.

Bund und Länder wollen die drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen mit massiven Kontaktbeschränkungen über den November hinweg in den Griff bekommen. Wie das ARD-Hauptstadtstudio und die Nachrichtenagentur dpa aus den Video-Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder erfuhren, sollen schon ab kommenden Montag, den 2. November massive Einschränkungen im Alltag auf die Bürger zukommen - nicht wie ursprünglich in der Beschlussvorlage des Bundes vorgesehen - vom 4. November an in Kraft treten.

Nach zwei Wochen - also etwa um den 11. November - wollen die Kanzlerin und die Regierungschef erneut beraten, die durch die Maßnahmen erreichten Ziele bewerten und notwendige Anpassungen vornehmen.

In der Schalte von Merkel und den Ministerpräsidenten wird derzeit über die konkreten Kontaktbeschränkungen diskutiert und entschieden. Bis Weihnachten will man damit die massiv steigenden Infektionszahlen eindämmen.

Drastische Kontaktbeschränkungen vorgesehen

Die Vorschläge aus dem Kanzleramt, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegen, sehen drastische Kontaktbeschränkungen vor. In der Öffentlichkeit soll der Aufenthalt nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Haushaltes gestattet sein. Gruppen feiernder Menschen - gleich ob draußen oder in den eigenen vier Wänden - seien angesichts der ernsten Lage nicht akzeptabel. Auch auf private Reisen sollen die Deutschen verzichten. Erneut geschlossen werden sollen Theater, Opern-und Konzerthäuser, Kinos, Restaurants und Bars sowie Freizeitparks und Einrichtungen für den Freizeit- und Amateursport.

Arbeitsminister Hubertus Heil teilte mit, das Bundeskabinett unterstütze die Vorschläge "einstimmig und einhellig". "Die Infektionszahlen steigen dramatisch. Der Gesundheitsschutz hat höchste Priorität", sagte Heil. Angesichts steigender Infektionszahlen müssten Politik und Gesellschaft die Seuche jetzt wieder in den Griff bekommen. "Ich setze darauf, dass wir zu bundeseinheitlichen Regelungen kommen."

Schwesig wirbt für harte Maßnahmen

Laut dpa zeichnete sich schon im Vorfeld ein breiter Wille ab, die nötigen Entscheidungen zu treffen. Einige wie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz führt, hätten betont, er und seine Kollegen wünschten sich die Unterstützung der Bundesregierung für einen Beschluss. Aus Länderkreisen hieß es, in der länderinternen Vorbesprechung sei bereits bei vielen Punkten ein Konsens gefunden worden. Unklar war zunächst, um welche Punkte es sich handelte.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig warb im Schweriner Landtag um Verständnis für härtere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Ohne weitergehende Vorkehrungen würde Mecklenburg-Vorpommern in spätestens zwei Wochen die kritische Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erreichen, sagte die SPD-Politikerin.

Weil will aus Fehlern der letzten Beschlüsse lernen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil plädierte vor den Beratungen für disziplinierte Verhandlungen. Sein Land habe ein "großes Interesse" an bundeseinheitlichen Regelungen und werde aller Voraussicht nach umsetzen, was bei den Gesprächen beschlossen werde. "Das werden sicherlich keine einfachen Gespräche", sagte der SPD-Politiker im ARD-Morgenmagazin. Einig seien sich die Beteiligten darin, das Bildungswesen und die Wirtschaft "möglichst in Ruhe zu lassen".

Weil zeigte sich besorgt über den rasanten Anstieg der Fallzahlen. "Es geht viel zu schnell viel zu hoch. Und wir müssen konstatieren, dass wir mit den bislang ergriffenen Maßnahmen, es nicht geschafft haben, diese Dynamik zu brechen. Und das muss jetzt geschehen." Er rief dazu auf, aus dem zu lernen, "was wir vor zwei Wochen nicht gut gemacht haben". Das große Ziel sei, "dass wir alle miteinander einigermaßen friedliche Weihnachten haben werden".

Stephan Weil, Ministerpräsident Niedersachsen, über die bevorstehenden Gespräche

Morgenmagazin, 28.10.2020





"Es geht jetzt darum, dass wir Weihnachten retten"

Das wünscht sich auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. Er hoffe, dass Merkel mit der Beschlussvorlage "durchkommen wird", sagte er bei RTL. "Es geht jetzt darum, dass wir Weihnachten retten. Dass wir Weihnachten relativ normal feiern können - und dafür müssen wir kämpfen." Dafür brauche es jetzt "ganz harte Einschränkungen".

Brinkhaus forderte bundesweit einheitliche Corona-Regeln. "Ich hoffe auf die Vernunft, ich hoffe auf die Einsicht der Ministerpräsidenten", sagte der CDU-Politiker. "Es ist jetzt nicht die Zeit für einen Flickenteppich in Deutschland.". Es müsse ein klares Signal an die Menschen in Deutschland gesendet werden. Dies sei vor allem für die Akzeptanz in der Bevölkerung wichtig. "Kleinstaaterei" sei in der Vergangenheit ein Fehler bei der Corona-Bekämpfung gewesen.

Angst vor wirtschaftlichen Folgen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann riet allerdings von zu harten Beschränkungen ab. Es sei nicht nötig, etwa die Gastronomie zu schließen oder die Produktion bei Volkswagen stillzulegen, sagte der CDU-Politiker dem "Handelsblatt". "Wir brauchen keine Wiederholung des harten Lockdowns wie im Frühjahr." Es gebe gute Hygienekonzepte.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte im Fall eines Lockdowns Unterstützung für die Wirtschaft. "Zentral ist: Der Umsatzausfall einer vierwöchigen Schließung muss den Unternehmern ersetzt werden", twitterte der CDU-Politiker.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow verlangte bei einem erneuten, befristeten Herunterfahren vieler öffentlicher Bereiche neue Finanz-, Überbrückungs- und Nothilfen. Zusammenhalt und Solidarität auf der einen Seite, aber auch Augenmaß, Transparenz und parlamentarische Legitimation durch Bundestag und Bundesrat andererseits seien dabei unverzichtbar, schrieb der Politiker der Linkspartei auf Twitter. "Die Länder und der Bund sowie Landesregierung, Landtag, Kommunen und alle gesellschaftlichen Kräfte müssen gemeinsam zusammenarbeiten."

Hilfe für Kulturbranche und kleine Betriebe

Die Stimmung ist vor allem in der Kulturbranche angespannt. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, forderte weitere Hilfen für die Branche. "Die Corona-Pandemie bedroht uns alle, und natürlich ist auch der Kulturbereich bereit, Einschränkungen hinzunehmen, wenn sie notwendig und verhältnismäßig sind", erklärte Zimmermann. Ohne weitere finanzielle Unterstützung seien diese nicht zu stemmen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier stellte bereits weitere Finanzhilfen für Soloselbstständige in Aussicht. Eine Pleitewelle oder eine Veränderung der Kulturlandschaft müsse unbedingt verhindert werden. "Deshalb reden wir über zumutbare Alternativen. Wir werden heute Beschlüsse fassen, damit die Infektionen zurückgehen. Aber wir werden in den nächsten Wochen ganz intensiv über dieses Thema reden", sagte er im ARD-Morgenmagazin.

Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wollen außerdem Firmen, die besonders von der Corona-Krise betroffen sind, 75 Prozent der November-Umsätze 2019 als aktuelle Kostenbeihilfe erstatten. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet, bei kleinen Betrieben könnten bis zu 75 Prozent, bei größeren bis zu 70 Prozent der Lücke gestopft werden.

Peter Altmaier, Wirtschaftsminister, über Hilfen für Soloselbstständige

Morgenmagazin, 28.10.2020





Länder wollen Bundestag beteiligen

An den Beschlüssen soll offenbar auch der Bundestag stärker beteiligt werden. Nachdem Vertreter der Bundestagsfraktionen gefordert hatten, das Parlament in die bevorstehenden neuen Einschränkungen einzubeziehen, wird die Forderung nach einem Bundestagsbeschluss für einen möglichen neuen Lockdown auch aus den Reihen der Länderchefs lauter. Ein Rückhalt durch das Parlament könne beispielsweise in Form einer fraktionsübergreifenden Entschließung erfolgen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus den Vorberatungen der Regierungschefs ohne Merkel.

Mit Informationen von Angela Tesch, ARD-Hauptstadtstudio