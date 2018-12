1001 Delegierte, drei Favoriten - nach vielen Jahren hat die CDU erstmals wieder die Wahl: Wer will Merkel beerben, wer steht für was - und wer entscheidet eigentlich? Antworten auf wichtige Fragen rund um den Parteitag.

Nach den verheerenden Verlusten der CDU bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen erklärte Merkel Ende Oktober, dass sie sich beim CDU-Parteitag nicht zur Wiederwahl als Vorsitzende stellen wird. Es soll ein Rückzug auf Raten sein: Als Kanzlerin stünde sie für die laufende Legislaturperiode noch zur Verfügung - also bis maximal 2021. Danach werde sie nicht mehr antreten und auch sonst kein politisches Amt anstreben. Zuvor hatte Merkel immer die Auffassung vertreten, Parteivorsitz und Kanzleramt müssten in einer Hand liegen. Doch inzwischen finde sie, dass ihre Partei Erneuerung brauche, erklärte die 64-Jährige. "Das Bild, das die Regierung abgibt, ist inakzeptabel", sagte sie. Es sei jetzt an der Zeit, "ein neues Kapitel aufzuschlagen". Diese Entscheidung habe sie bereits nach den Sommerferien getroffen, betonte Merkel. Dabei wies sie den Eindruck zurück, dass sie vor allem wegen des Streits mit der Schwesterpartei CSU über die Flüchtlingspolitik die Parteiführung abgeben wolle.

Neben der personellen Erneuerung soll es auf dem CDU-Parteitag auch um eine mögliche programmatische Neuausrichtung gehen. Den Delegierten liegt ein Antrag mit Leitfragen zu einem neuen Grundsatzprogramm vor. Wer die Partei künftig führt, hat gute Chancen, auch als Kanzlerkandidat in den nächsten Wahlkampf ziehen. Alle Kandidaten versprechen einen "Neustart" und wollen für eine wieder stärkere Profilierung der Partei sorgen.

Nahezu revolutionär ist für die Christdemokraten zumindest schon mal eines: 47 Jahre ist es her, dass es eine Kampfkandidatur um den Parteivorsitz gab. Am 4. Oktober 1971 trat Helmut Kohl, damals Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, auf dem Bundesparteitag in Saarbrücken gegen Unions-Fraktionschef Rainer Barzel an. Kohl kam auf 174 Stimmen, Barzel auf 344. Zwei Jahre später löste Kohl Barzel dann ab - und blieb 25 Jahre CDU-Vorsitzender. Merkel ist bereits seit 18 Jahren als Parteichefin im Amt. Dass die Delegierten nun die Wahl zwischen mehreren Kandidaten für die neue Führung haben, ist also durchaus etwas Besonderes bei der CDU.