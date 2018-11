Das Kandidatenfeld wird immer größer: Mittlerweile bewerben sich zwölf CDU-Mitglieder um die Nachfolge der Bundeskanzlerin an der Parteispitze. Die CDU muss jetzt einen innerparteilichen Wahlkampf organisieren.

Die CDU-Spitze bereitet sich auf die Wahl der neuen Parteiführung vor. Um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel als Vorsitzende der Partei bewerben sich mittlerweile zwölf Männer und Frauen. Neben den bekannten Kandidaten Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn handelt es sich bei den Bewerbern dem Vernehmen nach um Parteimitglieder, die sich der breiten Öffentlichkeit und der Parteibasis erst noch vorstellen müssen.

Die Gelegenheit dazu sollen sie im Rahmen mehrerer Regionalkonferenzen bekommen. Diese sollen in den kommenden Wochen in ganz Deutschland stattfinden. Das Verfahren muss bis Anfang Dezember abgeschlossen sein. Dann kommt die CDU in Hamburg zu ihrem Bundesparteitag zusammen und wählt einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Angela Merkel, die der Partei 18 Jahre vorstand. Über das genaue Verfahren will die Noch-CDU-Chefin im Mittag im Rahmen einer Pressekonferenz informieren, nachdem der Bundesvorstand der Partei getagt hat. Gestern war bereits das Parteipräsidium zusammengekommen.

Klausuren nach Wahlschlappen

Die Partei ist "praktisch wachgeküsst"

Die Idee eines offenen Wahlkampfs kommt in der Parteiführung gut an. "Das ist ein Prozess, den die CDU lange nicht mehr erlebt hat und der der Bundespartei gut tut", sagte CDU-Vize Armin Laschet. Die Partei mache derzeit den Eindruck, "als sei sie praktisch wachgeküsst worden", ergänzte Vize Thomas Strobl. Es gehe sehr munter zu - dies sei eine große Chance.

Auch CDU-Vize Julia Klöckner unterstützt die Idee als "belebendes Element" für die CDU, ebenso Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther.

Vereinigungen wollen mitreden

Auch die verschiedenen Vereinigungen der Partei wollen die Kandidaten zu Vorstellungsrunden einladen. Bei den Vorstellungsrunden der drei aussichtsreichen Kandidaten wollen die Vorsitzenden der Parteivereinigungen demnach erfahren, "wie sie die Vereinigungen politisch, strukturell und organisatorisch einbinden und stärken wollen, um die Zukunft der Volkspartei CDU zu sichern". Das geht aus einer der dpa vorliegenden gemeinsamen Erklärung hervor. Die Partei hat sieben Vereinigungen. Sie wollen die besonderen Anliegen der von ihnen repräsentierten Gruppen in der Politik der CDU wahren. Das sind: die junge Generation, Frauen, Arbeitnehmer, Kommunalpolitik, Mittelstand, Wirtschaft, Vertriebene und Flüchtlinge sowie die ältere Generation.

Parteizentrale muss sich umorganisieren

Aufgrund ihrer Bewerbung um den CDU-Parteivorsitz will Kramp-Karrenbauer ihre Funktion als CDU-Generalsekretärin bis zum Parteitag im Dezember teilweise ruhen lassen. Daher muss sich die CDU-Zentrale sich umorganisieren. Nach dpa-Informationen aus Parteikreisen werden die Zuständigkeiten für die Social-Media-Kanäle etwa auf Facebook oder bei Twitter zwischen Kramp-Karrenbauer und der Partei klar getrennt. Gleiches gelte für weitere Auftritte im Internet. Zudem gibt die Generalsekretärin den Vorsitz der Antragskommission für den Parteitag Anfang Dezember ab.

Generalsekretärin und Kandidatin: Kramp-Karrenbauer

Als einzige der drei ernstzunehmenden Kandidaten hat sich Kramp-Karrenbauer bislang noch nicht zu ihrer Kandidatur geäußert. Erst nächste Woche will sie ins Rennen einsteigen. Ihre Konkurrenten - Politik-Rückkehrer Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn - haben beide bereits öffentliche Bewerbungsrunden hinter sich. Merz in Form einer Pressekonferenz, Spahn in mehreren Gastbeiträgen in Zeitungen sowie einem Werbefilmchen in den sozialen Netzwerken.

Vor allem Spahn sprach in seinen Bewerbungsreden Klartext und dürfte sich dabei vor allem an seine Unterstützer in konservativen und Merkel-kritischen CDU-Kreisen gewendet haben. Er maß der Migrations- und Flüchtlingspolitik einen zentralen Stellenwert zu, was verschiedene CDU-Schwergewichte zum Anlass genommen haben, vor einem Rechtsruck der Partei zu warnen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 04. November 2018 um 17:15 Uhr.