Luftwaffenbasis Köln-Wahn Wieder Einbruch in Bundeswehrkaserne Stand: 10.01.2025 15:19 Uhr

An der Bundeswehrkaserne Köln-Wahn gibt es erneut einen Verdacht auf Sabotage. Unbekannte Täter versuchten zum Jahreswechsel, in die Trinkwasseranlage zu gelangen, wie die Polizei mitteilte. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate hat es einen Vorfall an der Bundeswehr-Luftwaffenkaserne in Köln-Wahn gegeben. Nach ersten Ermittlungen versuchten Unbekannte um den Jahreswechsel erneut, in die Trinkwasseraufbereitungsanlage einzudringen, sagte eine Sprecherin der Kölner Staatsanwaltschaft. Die Behörde ermittle wegen des Anfangsverdachts auf Sabotage.

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte die Bundeswehr am 2. Januar entdeckt, dass jemand den Zaun am Gelände heruntergedrückt und versucht hatte, eine Tür des kaserneneigenen Wasserwerks zu öffnen. Dies sei aber nicht gelungen. Zudem hätten der oder die Täter versucht, eine Metallabsperrung zu entfernen, um auf einen Funkmast zu klettern. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen. Zuerst hatte das Magazin Spiegel über den Vorfall berichtet.

Wasser war im August nicht verunreinigt

Bereits im August hatte die Bundeswehr den Luftwaffenstützpunkt Köln-Wahn wegen eines Sabotageverdachts vorübergehend abgeriegelt und durchsucht. Damals waren ein Loch in einem Zaun und auffällige Werte im Trinkwasser entdeckt worden. Der anfängliche Verdacht auf Manipulationen an der kaserneninternen Trinkwasseranlage bestätigte sich später jedoch nicht.

Im November wurden dann wieder Löcher im Zaun der Kaserne entdeckt. Auch in diesen Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft nach wie vor wegen Sabotageverdachts und prüft einen möglichen Zusammenhang.

Die Kaserne in Köln beherbergt mehrere Kommandobehörden sowie militärische und zivile Dienststellen der Bundeswehr. Auch die Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung hat hier ihren Sitz, da die Kaserne direkt an den Flughafen Köln/Bonn angrenzt.