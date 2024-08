Nach Köln-Wahn Sabotageverdacht auch an NATO-Stützpunkt Geilenkirchen Stand: 14.08.2024 15:43 Uhr

Nach Köln-Wahn ist ein weiterer Standort der Bundeswehr von einem Sabotageverdacht betroffen: Auch der NATO-Stützpunkt Geilenkirchen wurde gesperrt. Einem Medienbericht zufolge werde auch dort eine Trinkwasser-Kontamination geprüft.

Neben dem Bundeswehrstandort Köln-Wahn ist auch der NATO-Stützpunkt im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen Medienberichten zufolge wegen des Verdachts auf Sabotage abgeriegelt worden. Das berichteten die Süddeutsche Zeitung sowie der Spiegel. Ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr bestätigte die Schließung des Standorts.

Wie der Spiegel berichtete, könnte es nach ersten Erkenntnissen der Ermittler Parallelen zwischen beiden Vorfällen geben. Demnach wird wie in Köln-Wahn auch in Geilenkirchen eine mögliche Trinkwasser-Kontamination geprüft. Beide Kasernen sollen über ein eigene Wasserpumpwerke verfügen. In Geilenkirchen sind unter anderem AWACS-Aufklärungsflugzeuge der NATO stationiert.

Abriegelung in Köln-Wahn

Zuvor war am Mittwoch bereits die Kaserne der Bundeswehr in Köln-Wahn geschlossen worden. Es bestehe der Verdacht auf einen Eindringversuch und auf Sabotage, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin.

Die Ermittlungen sind nach Angaben der Bundeswehr durch Warnhinweise zu einer veränderten Qualität des Leitungswassers ausgelöst worden. In der Folge sei auch ein Loch im Zaun als Zeichen eines Einbruchs festgestellt worden, sagte ein Bundeswehrsprecher vor dem Militärgelände. Berichte, wonach es Krankheitsfälle gegeben habe, könne er nicht bestätigen. Er sprach aber von abnormen Wasserwerten.

Mehrere Dienststellen in Köln-Wahn

Ermittler gehen auf dem Fliegerhorst Köln-Wahn nach Auffälligkeiten an einem Wasserwerk dem Verdacht auf eine Straftat gegen die Bundeswehr nach. Die Kaserne durfte über Stunden nicht mehr betreten oder verlassen werden. In der Kaserne sind mehrere Dienststellen untergebracht. Auch die Flugbereitschaft der Bundeswehr - zuständig für Reisen von Kabinettsmitgliedern und hohen Regierungsbeamten - hat dort ihren Sitz.

Wie der Spiegel unter Berufung auf interne Mitteilungen berichtet hatte, waren die Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Kräfte am Stützpunkt in Köln-Wahn dringlich dazu aufgerufen worden, keinesfalls Trinkwasser zu entnehmen.

Aus dem Territorialen Führungskommando der Bundeswehr hieß es zuvor auf Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios: "Wir nehmen die Vorfälle sehr ernst, die zivilen Behörden ermitteln, wir unterstützen sie auf allen Ebenen."