Der Bundestag soll heute den CDU-Abgeordneten Harbarth zum neuen Verfassungsrichter wählen. Warum ist seine Ernennung wichtig - und wer kann überhaupt Richter in Karlsruhe werden?

Von Frank Bräutigam, ARD-Rechtsexperte

Die eine Hälfte der Richter wird vom Bundestag, die andere vom Bundesrat gewählt. Dadurch erhalten sie ihre demokratische Legitimation. Der Bundestag setzt zunächst einen Wahlausschuss von zwölf Abgeordneten ein, der einen Kandidaten zur Wahl vorschlägt. Das Plenum des Bundestags wählt dann den Richter oder die Richterin. Der Bundesrat - die Vertretung der Bundesländer - wählt die Richter direkt. Sie werden anschließend vom Bundespräsidenten ernannt. Ihre Amtszeit endet nach zwölf Jahren oder am Ende des Monats, in dem sie 68 Jahre alt werden.

CDU/CSU und SPD wechseln sich traditionell mit dem Vorschlagsrecht ab. In jüngerer Vergangenheit hat die SPD ihr Vorschlagsrecht auch schon mal an die Grünen abgetreten, die Union ihres an die FDP. Im Bundesrat wechseln sich Union und SPD mit dem Vorschlagsrecht ebenfalls ab. Jeden fünften zu wählenden Richter sollen hier die Grünen vorschlagen dürfen. Auch wenn eine Partei den Kandidaten vorschlägt - sie muss dafür immer die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit suchen. Im Bundestag hatten sich Union, SPD und FDP auf Stephan Harbarth geeinigt. Im Bundesrat werden nun wohl auch die Grünen zustimmen.

Grundsätzlich kann jeder Volljurist, der das 40. Lebensjahr vollendet hat und zum Bundestag wählbar ist, Richter des Bundesverfassungsgerichts werden. In jedem der beiden Senate müssen mindestens drei Richter Mitglied sein, die zuvor wenigstens drei Jahre an einem der obersten Gerichtshöfe des Bundes waren. Besonders häufig werden Juraprofessoren gewählt.

Das Verfassungsgericht hat weitreichende Befugnisse. Es darf Gesetze kippen, Gerichtsurteile aufheben und Rechte und Pflichten von Staatsorganen festlegen. Für das Bundesverfassungsgericht ist das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in seine neutrale Position eine ganz zentrale Währung. Die Wahl aktiver oder ehemaliger Politiker kann in der öffentlichen Wahrnehmung dazu führen, dass dieses Vertrauen zumindest in Frage gestellt wird.

Folgende Gegenargumente sind dann oft zuhören: Es habe immer wieder ehemalige Politiker am Gericht gegeben, früher etwa Jutta Limbach, derzeit zum Beispiel Peter Müller, Ex-Ministerpräsident des Saarlandes. Die richtige Mischung in einem Senat sei wichtig, nicht nur der Blick von Professoren und Berufsrichtern. Wer im Beratungszimmer parteipolitisch argumentiere und nicht juristisch, habe im Kreis der Kollegen sofort verloren. Viele Richter hätten sich zudem in Karlsruhe schnell von Parteipositionen gelöst und immer wieder auch gegen Gesetze aus dem "eigenen" Lager entschieden.

All diese Argumente treffen zu. Aber: Bei jeder Richterwahl spielt auch der aktuelle Kontext eine Rolle, also die politische "Gesamtwetterlage". Mit Blick auf Polen, Ungarn oder die Türkei wird gerade intensiv über staatlichen Einfluss auf Gerichte diskutiert. Die Probleme dort lassen sich zwar nicht mit Deutschland vergleichen. Aber dass vor diesem Hintergrund die Wahl eines aktiven Politikers als möglicher Präsident des Bundesverfassungsgerichts auch in Deutschland eine sensible Angelegenheit ist und kritisch beäugt wird, ist nicht verwunderlich. Das gilt völlig unabhängig von der Qualifikation des Kandidaten, die niemand bestreitet.