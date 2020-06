Mehr Hilfen für Bedürftige, eine dauerhafte Steuersenkung und weniger Schulden - die Opposition hat im Bundestag Nachbesserungen am Konjunkturpaket gefordert. Es lag sogar ein Hauch von Wahlkampf in der Luft.

Von Sabine Müller, ARD-Hauptstadtstudio

Es dauert, bis die Debatte in Schwung kommt. Der Eröffnungsredner, Finanzminister Olaf Scholz, rattert seine Lobeshymne auf das Konjunkturpaket so routiniert herunter, dass sich selbst in den Reihen der Koalition viele lieber unterhalten als zuzuhören. Mehrwertsteuersenkung, Kinderbonus, Milliarden für die Kommunen - Scholz lobt Hilfe in der Breite und Hilfe für spezielle Gruppen: "Alle kriegen eine Unterstützung und ich denke, das ist eine gute Entscheidung."

Sicher, sagt der Finanzminister, das Paket sei teuer: "218,5 Milliarden Euro, das ist nicht wenig. Ich habe nicht nur großes Verständnis dafür, wenn dem einen oder anderen dabei mulmig wird, ich bin auch froh darüber." Denn die Mulmigkeit helfe, Maß und Mitte zu wahren.

Die Opposition wiederspricht: Von Maß und Mitte könne oft keine Rede sein und längst nicht alle bekämen Unterstützung. "Für die Ärmsten gibt's in dieser Krise noch nicht einmal einen temporären Aufschlag auf Hartz IV, für Familien gibt es einen einmaligen Bonus, aber kein dauerhaftes Corona-Elterngeld und die Soloselbstständigen, die haben sie wieder vergessen", kritisiert Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.

Bundestagsdebatte über das Corona-Konjunkturpaket

tagesschau 12:00 Uhr, 19.06.2020, Tom Schneider, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-717851~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Befristete Steuersenkung in der Kritik

Die Befristung der Mehrwertsteuersenkung steht ebenfalls in der Kritik. "Wenn man Mehrwertsteuern nach einem halben Jahr wieder erhöht, wird das eine dicken Bremsspur mitten in der Corona-Krise geben", sagt Fabio De Masi von der Linkspartei. Wenn man die Mehrwertsteuern senke, dann müsse man es dauerhaft machen.

Falsch, kontert SPD-Finanzpolitiker Lothar Binding. "Was wir machen ist ein Impuls. Und ein Impuls heißt: Wenn ein Wagen stehen geblieben ist, dann gebe ich ihm einen Schubs". Nach dem Masseerhaltungsgesetz - Masse mal Geschwindigkeit - rolle der Wagen dann wieder. Da grinst Scholz amüsiert.

GroKo verteidigt Gießkannenprinzip

Grüne, Linke und FDP finden es grundsätzlich okay, dass in dieser Krise viel Geld ausgegeben wird, aber bitte anders, fordern sie. Otto Fricke, der haushaltspolitische Sprecher der FDP, kritisiert das Konjunkturpaket als nicht zielgenau: "Sie nehmen eine große Schrotflinte, es knallt ganz laut, aber da, wo es treffen soll, kommt wenig bis gar nichts an."

Egal ob man es Schrotflinte nennt oder Geld mit der Gießkanne verteilen - Unions-Fraktionsvize Andreas Jung wehrt sich gegen diesen Vorwurf. Bürger und Branchen seien von der Corona-Pandemie in der Breite betroffen, deshalb brauche es auch eine breite Antwort: "Nennen sie es Gießkanne - wir sagen: Wir wollen keine Landschaften, keine Gärten vertrocknen lassen. Wir wollen, dass Betriebe und Menschen flüssig sind, damit investiert werden kann, damit es wieder vorangehen kann." Deshalb sei es ein Programm für alle Bürger und alle Betriebe."

Ein Hauch von Wahlkampf

Die AfD wirft der Regierung vor, die Corona-Gefahr aufzubauschen, Land und Wirtschaft mit harten Einschränkungen ohne Not in die aktuelle Lage gebracht zu haben. Birgit Malsack-Winkemann meint, "dass der deutsche Steuerzahler wieder einmal mit Unsummen für etwas gemolken wird, was keiner braucht."

Was auffällt: Obwohl die nächste Bundestagswahl noch über ein Jahr hin ist, weht schon ein Hauch von Wahlkampf durchs Parlament. Finanzminister Scholz, so der Vorwurf der FDP, achte überhaupt nicht darauf, nur so viele Schulden aufzunehmen wie unbedingt nötig, sondern er baue die Rücklagen im Ministerium aus. Die FDP vermutet, er wolle wohl Geld für Wählergeschenke haben, falls er Kanzlerkandidat der SPD werde. Die Opposition verspricht, alles zu tun, damit das Konjunkturpaket auf dem Weg durch den Bundestag noch nachgebessert wird.