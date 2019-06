Der Bundestag hat der weiteren Beteiligung der Bundeswehr an den Einsätzen im Kosovo und im Libanon zugestimmt. Beide Mandate wurden um ein Jahr verlängert. Die Truppenstärke im Kosovo wird aber halbiert.

Der Bundestag hat mit großer Mehrheit die Auslandeinsätze der Bundeswehr im Kosovo und im Libanon um jeweils ein Jahr verlängert. Für die weitere Beteiligung deutscher Soldaten am KFOR-Einsatz im Kosovo stimmten 493 Abgeordnete. Es gab 146 Gegenstimmen und sechs Enthaltungen. Im Rahmen des neuen Mandats für den von der NATO geführten Einsatz kann die Bundeswehr künftig bis zu 400 Soldaten entsenden. Bislang lag die Obergrenze bei 800.

AfD und Linke gegen Kosovo-Einsatz

AfD und Die Linke machten in der Bundestagsdebatte deutlich, dass sie den weiteren Einsatz deutscher Soldaten auf dem Balkan ablehnen. Der AfD-Abgeordnete Armin Paul Hampel sieht den Einsatz als gescheitert an. Herausgekommen sei ein "Verbrecherstaat", dessen Regierung bis in die Spitze mit "Kriminellen" besetzt sei. Dagegen sagte der SPD-Abgeordnete Fritz Felgentreu, dass das Kosovo heute zwar ein Land sei, in dem noch längst nicht alles in Ordnung sei. "Aber das Töten hat aufgehört." Die KFOR-Mission sei weiter ein "elementarer Schutz- und Stabilitätsfaktor", sagte auch der Grünen-Abgeordnete Manual Sarrazin. "Der Frieden ist keineswegs garantiert."

Die KFOR-Mission setzt sich seit 1999 für Sicherheit und Stabilität im Kosovo ein. Derzeit umfasst die KFOR rund 3500 Soldaten. Die Bundeswehr ist seit fast 20 Jahren an dem Einsatz beteiligt. Es ist ihr längster Auslandseinsatz.

Bei den namentlichen Abstimmungen votierten jeweils klare Mehrheiten für die Verlängerung der Auslandseinsätze.

Klare Mehrheit für weiteren Libanon-Einsatz

Für die Verlängerung der Bundeswehrbeteiligung an der UN-Mission zur Friedenssicherung im Libanon (UNIFIL) stimmten 490 Abgeordnete. Dagegen waren 149 bei vier Enthaltungen. Die deutsche Truppenstärke bleibt bei maximal 300 Soldaten. Die deutsche Beteiligung an der UNIFIL-Mission sieht die Sicherung der libanesischen Küste und Küstengewässer vor und soll Waffenschmuggel unterbinden.