Vor Bund-Länder-Treffen Lockdown-Verlängerung mit Perspektive?

Die Anzeichen dafür, dass die scharfen Anti-Corona-Maßnahmen bis Ende Februar verlängert werden, verdichten sich. Gleichzeitig werden vermehrt Forderungen nach einer Perspektive für Lockerungsschritte laut.

Es wäre beileibe keine Überraschung mehr, wenn die harten Kontaktbeschränkungen noch einmal in die Verlängerung gingen. Jedenfalls gilt es in Länder-Kreisen als "höchstwahrscheinlich", dass die derzeit gesetzte Frist für die geltenden Anti-Corona-Maßnahmen auf Monatsende verlegt wird.

Grund ist auch die Furcht vor den neuen Virus-Mutationen. Dabei ist auch klar, dass die Politik angesichts zuletzt sinkender Ansteckungszahlen und auch sinkender Zustimmung in der Bevölkerung zu den Beschränkungen zumindest die Aussicht auf mögliche Lockerungen eröffnen möchte.

"Wir wollen und müssen den Menschen eine Perspektive für mögliche Lockerungsschritte geben, wenn dies die Infektionszahlen hergeben", fordert Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller.

Perspektivplan für Schulen und Kitas

Er ist damit ist nicht der einzige. Kanzlerin Merkel hatte, wie mehrere Quellen dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigen, im CDU-Präsidium durchblicken lassen, dass sie stark dafür ist, die Infektionszahlen noch zwei Wochen lang zu drücken. Dass gleichzeitig aber die Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch einen Perspektivplan für Schulen und Kitas hervorbringen könnten. Zuerst hatte die Deutsche Presse-Agentur darüber berichtet.

Sowohl von Seiten der Bundesregierung als auch von Seiten der Länderchefs war immer wieder betont worden, dass Schulen und Kitas in der Öffnungsrangliste ganz oben stünden. Doch wie genau ein möglicher Lockerungs-Fahrplan aussehen könnte, darum dürfte noch heftig gerungen werden.

Wohl kein detaillierter bundesweiter Stufenplan

Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland soll bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch eine Öffnungsstrategie vorgelegt werden. Das Wirtschaftsmagazin "Business Insider" berichtet von möglichen Lockerungen bei Kitas, Grundschulen und eventuell auch Friseuren vom 15. Februar an. So stehe bei Grundschulen Wechselunterricht als Modell im Raum.

"Business Insider" zufolge soll zudem für die Zeit ab dem 1. März die bei einer entsprechenden Infektionslage vorgesehenen Lockerungen für Geschäfte, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen von jedem Bundesland selbst auf den Weg gebracht werden.

Es solle keinen bundesweiten detaillierten Stufenplan geben, wie ihn zuletzt Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Berlin und Thüringen für ihr jeweiliges Land entwickelt hatten. Vielmehr sollten Richtwerte genannt werden, an denen sich die Länder orientieren. Die Details sollten die Länder dann im Rahmen eigener Stufenpläne selbst regeln.